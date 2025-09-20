محورهای رایزنی «ماکرون» با ولیعهد عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه امروز شنبه در پیامی دررسانه اجتماعی خود در ایکس نوشت: به تازگی با ولیعهد عربستان سعودی صحبت کردم.

رئیس‌جمهور فرانسه در این خصوص ادامه داد: تصویب بیانیه نیویورک در مورد راه حل (موسوم به) دو دولتی از سوی ۱۴۲ کشور، نقطه عطفی در ترسیم مسیری به سوی صلح و امنیت پایدار در خاورمیانه (غرب آسیا) بود. کنفرانسی درباره راه‌حل دو دولتی که ما روز دوشنبه در نیویورک به طور مشترک ریاست آن را برعهده خواهیم داشت، باید به ما امکان دهد تا گامی دیگر در جهت بسیج جامعه بین‌المللی برداریم.

امانوئل ماکرون در این خصوص اضافه کرد: ۲ گروه از مردم، صلح و امنیت برای همه.