به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد که بر اساس توافقنامه دفاعی امضا شده با ریاض، برنامه هستهای پاکستان در صورت لزوم در اختیار عربستان قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دیگر کشورهای عربی نیز میتوانند به این توافقنامه اضافه شوند گفت: پاسخ به این سوال زود است اما قطعاً میتوانم بگویم که راهها بسته نیستند. این حق کشورها و ملتها به ویژه مناطق اسلامی است که با همکاری یکدیگر از سرزمینهای خود دفاع کنند.
آصف اضافه کرد که در این توافقنامه هیچ بندی مبنی بر ممانعت از اضافه شدن دیگر کشورها نیامده است.
وی در خصوص استفاده از توان هستهای پاکستان بر اساس این توافقنامه گفت: تمام قدرتهای ما بر اساس این توافقنامه در اختیار قرار میگیرد. اما بگذارید توضیح دهم از زمانی که پاکستان تبدیل به یک کشور هستهای شده هیچ کسی به جایگاه ما به عنوان یک قدرت هستهای مسئولیت پذیر شک نکرده است. همکاریهای پاکستان با بازرسیهای هستهای با تجاوزات تل آویو که اجازه هیچ بازرسی را نمیدهد متفاوت است. این توافق یک چارچوب همکاری دفاعی مشابه ناتو است. اگر تجاوزی علیه پاکستان یا عربستان صورت بگیرد ما دست به دفاع مشترک می زنیم.
لازم به ذکر است که به تازگی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با حضور «محمد شهباز شریف»، نخستوزیر پاکستان، توافقنامه دفاعی راهبردی مشترک میان دو کشور را به امضا رساند.
بر اساس گزارش «واس»، این قرارداد در چارچوب «همکاری تاریخی» میان عربستان و پاکستان و با توجه به پیوندهای برادری، همبستگی اسلامی و مبتنی بر منافع راهبردیِ مشترک و همکاریهای دفاعی میان دو کشور منعقد شد.
واس اعلام کرد: امضای این توافقنامه در چارچوب تلاش دو کشور برای تقویت امنیت دو کشور و ایجاد امنیت و صلح در منطقه و جهان انجام شده است.
براساس گزارش خبرگزاری دولتی عربستان، این توافقنامه با هدف توسعه ابعاد همکاری دفاعی میان ریاض و اسلامآباد و تقویت بازدارندگی مشترک در برابر هرگونه تجاوز احتمالی امضا شده است.
واس افزود: توافقنامه تصریح میکند که هرگونه تعرض به یکی از دو کشور، بهمثابه تعرض به هر دوی آنها تلقی خواهد شد.
