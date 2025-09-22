موضع همگرایانه عربستان در قبال حزب الله لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجدید لبنان در شماره امروز خود نوشت که یزید بن فرحان در جمع دیدار کنندگان با خود تاکید کرده است که خون شیعیان مانند خون اهالی عربستان سعودی است و عربستان سعودی نمی‌تواند به سمت درگیری با لبنان سوق پیدا کند.

الجدید می‌افزاید که شاهزاده یزید بن فرحان فرستاده سعودی، در جمع بازدیدکنندگان خود گفت که پادشاهی سعودی سیاستی باز برای گفتگو در پیش گرفته است، البته به شرطی که گفتگو «دولت با دولت» بوده و از موضع دولتی باشد که نهادهای قانونی لبنان نماینده آن هستند.

بن فرحان در این زمینه بر اهمیت و نقش نبیه بری رئیس شیعی پارلمان لبنان تاکید کرده و از مثبت بودن رابطه مستمر بین دو طرف صحبت کرد. وی ادامه داده است که بازسازی جنوب لبنان پس از محدود شدن سلاح، از طریق گفتگو با نبیه بری به عنوان یک دولتمرد لبنانی انجام می‌شود.

وی گفته است که خون شیعه مانند خون سعودی است و عربستان سعودی نمی‌تواند به سمت درگیری در لبنانی سوق پیدا کند، بلکه برای بازسازی دولت و کشور لبنان تلاش می‌کند.