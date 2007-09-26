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۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۲۵

80 درصد زباله های شهر تهران به صورت مکانیزه جمع‌آوری می‌شود

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران گفت: در حال حاضر 80 درصد عملیات جمع آوری زباله ها و نظافت و رفت و روب شهر به صورت مکانیزه انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مصطفی سلیمی ضمن بیان این مطلب گفت : ساختار شهرسازی ، تنگ و باریک بودن برخی معابر و کوچه ها و کمبود ماشین آلات و نیروی انسانی مهمترین موانع پوشش دهی کامل اجرای طرح مکانیزاسیون جمع آوری زباله درسطح شهر تهران است.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران افزود: در برخی محلات و کوچه ها به دلیل تنگ و باریک بودن معبر امکان تردد ماشین آلات مکانیزه جمع آوری زباله وجود ندارد و به همین دلیل چاره ای جز نظافت و جمع آوری زباله ها به صورت دستی و توسط کارگران خدمات شهری نیست .

وی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای تهیه و خرید ماشین آلات نیسان کوچک ویژه نظافت و جمع آوری زباله های کوچه ها و معابر تنگ و باریک برخی از محلات شهر تهران گفت : این ماشین های نیسان کوچک به گونه ای طراحی شده که امکان تردد آنها به راحتی در داخل معابر و کوچه های تنگ و باریک وجود خواهد داشت که امیدواریم با تزریق این ماشین آلات به ناوگان مکانیزه خدمات شهری ، مشکل جمع آوری زباله در معابر و کوچه های تنگو  باریک شهر نیز حل شده و تا پایان سال به پوشش 100 درصدی برسیم.

کد مطلب 559287

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