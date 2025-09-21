  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۳

ترویج سلامت معنوی با پادکست «یاقوت»؛ از رادیو سلامت بشنوید

ترویج سلامت معنوی با پادکست «یاقوت»؛ از رادیو سلامت بشنوید

مدیر فضای مجازی رادیو سلامت از تولید پادکست «یاقوت» در راستای سلامت معنوی مخاطبان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد یوسفی مدیر فضای مجازی رادیو سلامت با اشاره به پادکست «یاقوت» در رادیو سلامت آن را پاسخی به یک ضرورت فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای گرانقدر، از هشت سال دفاع مقدس تا مدافعان اخیر امنیت و سلامت از رویکردهای این برنامه است. این پادکست با هدف ترویج هویت ملی و معنوی و پیوند میان گذشته و حال، نشان می‌دهد که روحیه دفاع مقدس همچنان در رگ‌های جامعه جاری است.

وی اضافه کرد: «یاقوت» به دنبال معرفی الگوهای سلامت‌بخش و امیدآفرین است. شهدا، با ایثار، شجاعت و ایمان راسخ خود، نمونه‌های بارزی از سلامت جسم، روح و روان هستند. این پادکست با روایت زندگی پرمعنای شهدا، پیام امید، مقاومت و معنای زندگی را به مخاطبان، به‌ویژه نسل جوان، منتقل می‌کند و به عنوان چراغ راهی برای سلامت روانی و اجتماعی آنها در روزگار پرچالش کنونی عمل می‌کند. علاوه بر این، بازخوانی رشادت‌های مشترک مردم در دفاع از میهن، به تقویت روحیه وحدت و انسجام ملی کمک کرده و حس تعلق و افتخار را در جامعه افزایش می‌دهد.

یوسفی با بیان اینکه چشم‌انداز توسعه «یاقوت» بسیار گسترده است، افزود: این پادکست قصد دارد طیف وسیعی از شهدا را پوشش دهد؛ از شهدای مدافع حرم، هسته‌ای و سلامت گرفته تا شهدای گمنام. هدف، ایجاد گنجینه‌ای جامع از روایت‌های ایثارگری است. «یاقوت» پلی میان نسل‌هاست تا ارزش‌های ایثار و شهادت را با زبانی نو به نسل جوان منتقل کند.

مدیر فضای مجازی رادیو سلامت تاکید کرد: پخش «یاقوت» از رادیو سلامت، با نگاه جامع این شبکه به مقوله سلامت، هم‌راستا است. این پادکست به سلامت معنوی و روانی از طریق برجسته‌سازی ایمان، امید، آرامش، صبر و ایثار شهدا و خانواده‌هایشان می‌پردازد و به ارتقا سلامت روانی مخاطبان کمک می‌کند. همچنین، روایات ایثار و مقاومت شهدا، درس تاب‌آوری در برابر سختی‌ها را به مخاطب می‌آموزد و امید به آینده را زنده نگه می‌دارد که این ۲ رکن اساسی سلامت روان هستند. پرداختن به مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تعهد شهدا به جامعه، به تقویت سلامت اجتماعی و پرورش شهروندانی مسئول کمک می‌کند.

وی در پایان گفت: در نهایت، «یاقوت» نه تنها یادآور رشادت‌های شهداست، بلکه به عنوان یک برنامه اثرگذار در راستای ارتقا سلامت جامع‌نگر جامعه ایران، نقشی مهم ایفا خواهد کرد.

«یاقوت» شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۱:۳۵ از موج اف.ام ردیف ۱۰۲ مگاهرتز پخش می شود.

کد خبر 6596251
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها