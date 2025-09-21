وزیر افراطی صهیونیست خواستار اعدام اسرای فلسطینی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «ایتمار بن گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از جریان راست افراطی امروز یکشنبه گفت: باید حکم اعدام را در حق اسرای فلسطینی موجود در زندانهای اسرائیل اجرا کرد.
این وزیر افراطی پیشتر نیز خواهان اعدام اسرای فلسطینی بوده و نقش زیادی در مسلح کردن کرانه باختری دارد.
طرح جدید برای آتش بس و آزادی اسرا
این در حالی است که شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی دیروز گزارش داد که انتظار میرود ایالات متحده آمریکا طرح جدیدی را برای توافق تبادل اسرا بین حماس و این رژیم ارائه کند.
راست افراطی در سرزمینهای اشغالی بویژه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در راستای پیشبرد اهداف سیاسی خود و برای جلوگیری از سقوط ائتلاف کابینه، مانع از برقراری آتش بس در جنگ و تبادل اسرا بین حماس و رژیم صهیونیستی میشوند.
این تحول در حالی رخ میدهد که تنشها در منطقه تشدید شده و اهمیت هرگونه تلاش دیپلماتیک برای کاهش درگیریها را دوچندان کرده است.
به گزارش این شبکه، طرح احتمالی آمریکا ممکن است شامل بندهایی متفاوت از پیشنهادات قبلی باشد که میتواند مستقیماً بر روند مذاکرات تأثیر بگذارد.
همچنین رسانههای اسرائیلی گزارش دادهاند که دولت نتانیاهو با فشارهای فزایندهای از سوی خانوادههای اسرای اسرائیلی در نزد مقاومت مواجه است که خواستار توافق فوری برای بازگشت فرزندانشان هستند.
تحلیلگران معتقدند که ورود مجدد واشنگتن به این موضوع، نشاندهنده نگرانی این کشور از وخامت اوضاع امنیتی در منطقه، به ویژه با ادامه بنبست در مذاکرات و گسترش عملیات نظامی است.
این طرح جدید آمریکا میتواند نقطه عطفی در تلاشها برای پایان دادن به بحران اسرا و کاهش تنشها در منطقه باشد.
نظر شما