موضع مرموز لندن درباره به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیوید لمی، معاون نخست وزیر انگلیس با اشاره به تصمیم این کشور برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین، مدعی شد که این تصمیم نمیتواند «یکشبه» به ایجاد این کشور بینجامد و به رسمیت شناختن باید بخشی از یک فرآیند صلح گستردهتر باشد.
لمی با بیان اینکه کِر استارمر، نخست وزیر انگلیس اواخر امروز(یکشنبه) درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطین تصمیمگیری خواهد کرد، به اسکاینیوز گفت: هر گونه اقدام برای به رسمیت شناختن(فلسطین)، به این دلیل است که میخواهیم چشماندازهای راهحل دو دولتی را زنده نگه داریم.
استارمر در ماه جولای گفت که لندن کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت مگر آنکه اسرائیل با حماس به توافق آتشبس دست یابد، اجازه ورود کمکهای بیشتر به غزه را بدهد، به روشنی اعلام کند که الحاق کرانه باختری در کار نخواهد بود و به روند صلح منتج به راهحل دو-دولتی متعهد باشد.
لمی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی به طرح شهرکسازی نیز ادامه داده است، اضافه کرد: واقعیت این است که از زمان آن بیانیه(اظهارات استارمر) در ماه جولای، با توجه به حمله علیه قطر، دستیابی به آتشبس در این برهه محتمل به نظر نمیرسد و چشماندازها تیره و تار است.
