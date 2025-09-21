تعامل قضایی و انتظامی، کلید صیانت از محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست در همایش نقش و جایگاه قوه قضائیه در حفاظت و صیانت از حقوق محیط زیست بر لزوم تعامل همکاران بخش حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با قوه قضاییه و نیروی انتظامی تاکید کرد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست افزود: همکاران حقوقی در ستاد و استان‌ها باید تعامل ویژه ای با دادگستری‌ها دادستان‌ها و شعب ویژه دادسراها و همچنین کلانتری‌ها و پلیس‌های امنیت و آگاهی در خصوص جمع آوری ادله و اوراق پرونده داشته باشند.

سردار رستگار در ادامه بیان کرد: تکرار قوانین و برگزاری کلاس‌های آموزشی در خصوص آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست نظیر قانون حفاظت و بهسازی، شکار و صید، هوای پاک و… را برای همکاران استان موثر است و این قوانین باید بطور مستمر مرور شوند.