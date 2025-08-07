  1. جامعه
دو ضارب محیط بان شهید شهمرادی دستگیر شدند

فرمانده یگان حفاظت محیط‌ زیست از دستگیری دو نفر در پرونده محیط بان شهید پارک ملی گلستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم ستاد رضا رستگار فرمانده یگان حفاظت محیط زیست بیان کرد: در پی شهادت محیط‌بان محمود شهمرادی فرمانده پاسگاه محیط بانی سولگرد در پارک ملی گلستان، با تلاش‌های عوامل فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی، فرمانده اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آشخانه و سایر عوامل انتظامی و قضائی و با اقدامات پلیسی و اطلاعاتی، ضاربین دستگیر شدند.

سردار رستگار افزود: دو نفر ضارب محیط‌بان شهید شهمرادی که خود نیز فرزند شهید بود، دارای سوابق شکار غیرمجاز بودند که در کمتر از ۲۴ ساعت از وقوع حادثه، دستگیر شدند که یکی از آنها در این حادثه زخمی و در بیمارستان بستری و نفر دیگر نیز برای سیر مراحل پرونده تحویل مراجع انتظامی و قضائی شده است.

