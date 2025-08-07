به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا رستگار، عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری دو نفر در ارتباط با شهادت محیط‌بان محمود شهمرادی در پارک ملی گلستان خبر داد.

وی افزود: این دو متهم که دارای سوابق شکار غیرمجاز بودند، با تلاش عوامل انتظامی و قضائی استان خراسان شمالی، نیروهای محیط‌زیست شهرستان آشخانه و انجام اقدامات پلیسی و اطلاعاتی، در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گلستان گفت: یکی از ضاربان در جریان درگیری زخمی شده و در بیمارستان تحت درمان است و نفر دوم نیز برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شده است.

محمود شهمرادی، فرمانده پاسگاه محیط‌بانی سولگرد، در جریان انجام وظیفه به شهادت رسید. وی فرزند شهید نیز بود.