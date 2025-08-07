  1. استانها
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۲۲

دستگیری ضاربان محیط‌بان شهید پارک ملی گلستان

گرگان-فرمانده یگان حفاظت محیط‌ زیست گلستان از دستگیری ضاربان محیط‌بان شهید پارک ملی گلستان در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا رستگار، عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری دو نفر در ارتباط با شهادت محیط‌بان محمود شهمرادی در پارک ملی گلستان خبر داد.

وی افزود: این دو متهم که دارای سوابق شکار غیرمجاز بودند، با تلاش عوامل انتظامی و قضائی استان خراسان شمالی، نیروهای محیط‌زیست شهرستان آشخانه و انجام اقدامات پلیسی و اطلاعاتی، در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گلستان گفت: یکی از ضاربان در جریان درگیری زخمی شده و در بیمارستان تحت درمان است و نفر دوم نیز برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شده است.

محمود شهمرادی، فرمانده پاسگاه محیط‌بانی سولگرد، در جریان انجام وظیفه به شهادت رسید. وی فرزند شهید نیز بود.

