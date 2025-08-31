به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست، با اشاره به کمبود مزمن نیروی انسانی و محیط‌بان متخصص، گفت: برای پاسخ به این نیاز، با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش رشته محیط‌بانی در هنرستان‌های کارودانش راه‌اندازی شده است تا نیروهای آموزش‌دیده و متخصص وارد عرصه حفاظت از محیط زیست شوند.

وی افزود: این هنرستان‌ها از سال ۱۴۰۱ در استان‌های فارس، کردستان، مازندران، اردبیل، و اخیراً چهارمحال‌وبختیاری و کرمان فعالیت می‌کنند. تاکنون ۶۳ دانش‌آموز وارد این رشته شده‌اند و ۲۶ نفر فارغ‌التحصیل شده‌اند.

به گفته رستگار، برنامه آموزشی این هنرستان‌ها ترکیبی از ۷۰ درصد آموزش عملی و ۳۰ درصد آموزش تئوری در حوزه‌هایی مانند حفاظت تنوع زیستی، پارک‌داری و حیات‌وحش است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به هماهنگی انجام‌شده با ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: فارغ‌التحصیلان این رشته پس از دو ماه آموزش عمومی در فراجا، باقی دوره سربازی خود را در پاسگاه‌های محیط‌بانی سپری می‌کنند و در کنار محیط‌بانان باتجربه فعالیت عملی خواهند داشت.

رستگار در رادیو گفتگو ادامه داد: در سال جاری جذب ۴۸۰ محیط‌بان در دستور کار داریم و تلاش می‌کنیم سهمی از این ظرفیت را به فارغ‌التحصیلان هنرستان‌ها اختصاص دهیم. این روند جذب هرسال ادامه خواهد داشت و فارغ‌التحصیلان پس از خدمت سربازی در اولویت استخدام قرار خواهند گرفت.

وی با قدردانی از فداکاری محیط‌بانان و خانواده‌های آنان گفت: این افراد در سخت‌ترین شرایط اقلیمی، با دست خالی، از منابع طبیعی کشور محافظت می‌کنند و شایسته بهترین حمایت‌های قانونی و اجرایی هستند.