۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

جذب سربازان آموزش‌دیده در یگان محیط زیست برای جبران کمبود محیط‌بان

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست از برنامه جذب فارغ‌التحصیلان هنرستان‌های محیط‌بانی به‌عنوان سرباز و سپس استخدام رسمی برای جبران کمبود نیروی انسانی این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست، با اشاره به کمبود مزمن نیروی انسانی و محیط‌بان متخصص، گفت: برای پاسخ به این نیاز، با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش رشته محیط‌بانی در هنرستان‌های کارودانش راه‌اندازی شده است تا نیروهای آموزش‌دیده و متخصص وارد عرصه حفاظت از محیط زیست شوند.

وی افزود: این هنرستان‌ها از سال ۱۴۰۱ در استان‌های فارس، کردستان، مازندران، اردبیل، و اخیراً چهارمحال‌وبختیاری و کرمان فعالیت می‌کنند. تاکنون ۶۳ دانش‌آموز وارد این رشته شده‌اند و ۲۶ نفر فارغ‌التحصیل شده‌اند.

به گفته رستگار، برنامه آموزشی این هنرستان‌ها ترکیبی از ۷۰ درصد آموزش عملی و ۳۰ درصد آموزش تئوری در حوزه‌هایی مانند حفاظت تنوع زیستی، پارک‌داری و حیات‌وحش است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به هماهنگی انجام‌شده با ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: فارغ‌التحصیلان این رشته پس از دو ماه آموزش عمومی در فراجا، باقی دوره سربازی خود را در پاسگاه‌های محیط‌بانی سپری می‌کنند و در کنار محیط‌بانان باتجربه فعالیت عملی خواهند داشت.

رستگار در رادیو گفتگو ادامه داد: در سال جاری جذب ۴۸۰ محیط‌بان در دستور کار داریم و تلاش می‌کنیم سهمی از این ظرفیت را به فارغ‌التحصیلان هنرستان‌ها اختصاص دهیم. این روند جذب هرسال ادامه خواهد داشت و فارغ‌التحصیلان پس از خدمت سربازی در اولویت استخدام قرار خواهند گرفت.

وی با قدردانی از فداکاری محیط‌بانان و خانواده‌های آنان گفت: این افراد در سخت‌ترین شرایط اقلیمی، با دست خالی، از منابع طبیعی کشور محافظت می‌کنند و شایسته بهترین حمایت‌های قانونی و اجرایی هستند.

کد خبر 6575504
فاطمه کریمی

