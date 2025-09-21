۲ خبر از جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان؛ داوران مسابقه کودک معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا زنده دل رئیس چهاردهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان، طی حکمی امیر مشهدی عباس نویسنده و کارگردان تئاتر، امیر حامد بازیگر و کارگردان تئاتر و حدیث نیکرو بازیگر و کارگردان تئاتر را به عنوان هیئت داوران بخش مسابقه کودک و استانی منصوب کرد.
همچنین محمد مهدی احمدی مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ به چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان پیام داد.
در متن پیام محمد مهدی احمدی آمده است:
«هنر نمایش در فرهنگ ایرانی همواره جایگاهی ممتاز داشته است؛ زبانی ریشهدار که قصهها، آرزوها و اندیشههای مردمان این سرزمین را بازتاب داده و آیینهای روشن برای بیان دغدغههای اجتماعی و فرهنگی بوده است.
در میان شاخههای این هنر، تئاتر خیابانی پیوندی عمیقتر با زندگی مردم دارد؛ چرا که در دل میدانها و گذرها، بیواسطه با شهروندان سخن میگوید و از دردها، شادیها و امیدهای آنان پرده برمیدارد.
جشنواره ملی تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان، اکنون در چهاردهمین دوره خود، نمادی از پایداری، عشق و همت هنرمندان و مردم این دیار است.
لاهیجان، با هویت تاریخی و فرهنگی درخشان خود، نه تنها یکی از مراکز تمدن و فرهنگ گیلان به شمار میآید، بلکه با طبیعت الهامبخش و روح مردمی سرشار از شور زندگی، بستری شایسته برای برگزاری جشنوارهای است که هنر را به متن جامعه و زندگی شهروندان پیوند میزند.
این جشنواره فراتر از یک رویداد نمایشی، فرصتی است برای تقویت فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی، ایجاد گفتوگو میان نسلها و آفرینش بستری که در آن هنرمندان بتوانند با زبانی خلاقانه به ترویج ارزشهای انسانی و ارتقای فرهنگ عمومی بپردازند. تئاتر خیابانی در این بستر، نه تنها سرگرمی، که آموزشی فرهنگی، رسانهای اجتماعی و پلی میان سنت و نوگرایی است.
در روزگاری که جامعه بیش از پیش به امید، همبستگی و نشاط نیازمند است، جشنوارهای همچون «شهروند» نقشی حیاتی در بازآفرینی روحیه جمعی دارد.
این رویداد هنری، سرمایهای فرهنگی برای شهر لاهیجان و الگویی ملی برای دیگر نقاط کشور است.
استمرار این جشنواره به معنای استمرار پیوند هنر با مردم و تقویت روح مشارکت در زندگی اجتماعی است.
از همه هنرمندان، مدیران فرهنگی، برگزارکنندگان و همراهان جشنواره که با عشق و تعهد در این مسیر گام برمیدارند، صمیمانه سپاسگزاری میکنم.
امیدوارم چهاردهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان، همچنان پرچمدار هنر مردمی و فرهنگی ماندگار باشد و در آینده، نسلی خلاق و آگاه از دل این تلاشها برخیزد که میراثدار فرهنگ و هنر ایران زمین خواهد بود.»
چهاردهمین دوره این جشنواره از ۲ تا ۵ مهر در شهرستان لاهیجان برگزار میشود.
نظر شما