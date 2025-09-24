 چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان صبح چهارشنبه با اجرای آثاری چون «زندگی معمولی»، «بی‌نهایت»، «بهمنشیر یک نفر» و «یک وانت دموکراسی» به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

این جشنواره با استقبال گسترده علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی و با حضور گروه‌های نمایشی از سراسر کشور در سطح شهر لاهیجان در حال برگزاری است.

«محمدعلی صادق‌حسنی» دبیر هنری جشنواره در حاشیه مراسم افتتاحیه اظهار کرد: در چهاردهمین دوره از جشنواره تئاتر خیابانی شهروند، ۱۸۷ اثر از هنرمندان ۲۷ استان کشور به دبیرخانه ارسال شد که از این میان، ۱۳۶ اثر مربوط به بخش اصلی «شهر ما» بود.

وی افزود: هیئت انتخاب این بخش متشکل از استاد جهانشیر یاراحمدی، رحمان هوشیاری و داریوش نصیری، پس از بررسی آثار، ۱۸ نمایش را به عنوان آثار نهایی بخش مسابقه معرفی کردند.

صادق حسنی همچنین از انتخاب هشت اثر در بخش استانی و هفت اثر در بخش کودک خبر داد و گفت: داوری این آثار نیز به ترتیب بر عهده امیر رجب‌پور، ابوذر جلالی و مرسده پیشه‌ور بوده است.

معرفی داوران بخش اصلی جشنواره

در این دوره از جشنواره چهره‌های شناخته‌شده تئاتر کشور شامل فرهاد آئیش، شهره سلطانی و شهرام کرمی با حکم دبیرخانه، به عنوان داوران بخش مسابقه اصلی (شهر ما) معرفی شدند.

فرهاد آئیش، نویسنده، کارگردان و بازیگر برجسته تئاتر، سینما و تلویزیون، بیش از ۲۷ سال در اروپا و آمریکا به فعالیت هنری پرداخته و سابقه کارگردانی و بازی در بیش از ۳۰ نمایشنامه فارسی و انگلیسی را در کارنامه خود دارد. او در جشنواره فیلم فجر ۱۴۰۳، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را کسب کرده است.

شهره سلطانی نیز از بازیگران نام‌آشنای تئاتر و تلویزیون است که سابقه حضور در آثاری همچون «معرکه در معرکه»، «مرد نیک» و «روز از نو» را دارد. وی علاوه بر بازیگری، تجربه کارگردانی نمایش‌هایی همچون «شعبده و طلسم» و «من و گربه پری» را نیز در کارنامه خود ثبت کرده است.

شهرام کرمی دیگر داور این بخش، از چهره‌های شاخص تئاتر کشور با بیش از ۲۰ نمایشنامه منتشر شده، سابقه تدریس در دانشگاه و دریافت نشان درجه یک هنری (معادل دکتری) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

معرفی آثار برگزیده بخش مسابقه «شهر ما»

در بخش اصلی جشنواره، ۱۸ نمایش از استان‌های مختلف به رقابت می‌پردازند که عناوین و کارگردانان آن‌ها به شرح زیر است:

«نامیران» / مهسا دهقانی – یزد

«بی‌نهایت» / حسین نادری و محسن سالاری – تهران

«یک وانت دموکراسی» / میلاد حسین‌زاده – گیلان

«بیژن و منیژه با طعم آلبالو» / مریم عبدی – ایلام

«هیچ پلاس» / امیر امینی – گیلان (مشروط)

«مدرسه ما» / داوود رمضان‌زاده – هرمزگان

«کبوتر صلح» / ناصر نیاحی – خوزستان

«خانواده آقای هاشمی» / مارال ایزدبخش – بوشهر

«نجوای خاموش» / احسان زین‌الدینی و سعید ذبیحی – کرمانشاه (ویژه غزه)

«بهمنشیر یک نفر» / مجتبی خلیلی – اصفهان

«خاک با طعم استخوان» / بهنام کاوه – خوزستان

«زندگی معمولی» / سیامک گل‌منصوری – کرمانشاه

«زندگی میان کوران» / علیرضا شمس – خوزستان

داوری بخش‌های کودک و استانی

در احکام جداگانه‌ای از سوی دبیرخانه جشنواره «امیر مشهدی عباس»، «امیر حامد» و «حدیث نیکرو» نیز به عنوان داوران بخش مسابقه کودک و استانی معرفی شدند.

چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان با هدف ترویج فرهنگ شهروندی تقویت ارتباط هنرمندان با جامعه و ارتقای هنر نمایش خیابانی تا پایان هفته در لاهیجان ادامه خواهد داشت.