بیرون آمدن از دل آتش و خون؛ اجرای عمومی شرط تداوم تئاتر خیابانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نعیمی بازیگر، نویسنده و کارگردان تئاتر درباره برگزاری چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان گفت: اول از همه باید خسته نباشید گفت به تمام دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره لاهیجان، مریوان و همه کسانی که در این شاخه هنری زحمت می‌کشند. بچه‌های تئاتر خیابانی لاهیجان و مریوان انگار از دلِ آتش و خون می‌آیند و با کمترین بودجه آثار هنری خلق می‌کنند. تئاتر خیابانی می‌تواند به شکوه یک جشن کمک کند اما متاسفانه در جشنواره‌های دولتی آن‌طور که شایسته است برای آن برنامه‌ریزی نمی‌شود.

اجرای عمومی در شهرها شرط اصلی تداوم و ارتقای تئاتر خیابانی است

وی ادامه داد: تئاتر خیابانی نباید فقط به یک یا دو جشنواره محدود شود. تا وقتی برای اجراهای عمومی در شهرها برنامه‌ریزی نشود در حق هنرمندانش جفا می‌شود. اعتقاد من این است که در تمام استان‌ها همه گروه‌ها باید مورد حمایت قرار بگیرند و امکان اجرای مداوم برای مردم داشته باشند. این گروه‌ها می‌توانند به استان‌های دیگر دعوت شوند و تبادل تئاتر بین شهرها صورت بگیرد. اگر برنامه‌ای اصولی فراهم شود، دیگر شاهد گلایه‌مندی هنرمندان نخواهیم بود.

این کارگردان تئاتر با اشاره به دشواری‌هایی که اجرای تئاترهای خیابانی دارد، بیان کرد: فکر می‌کنید اجرای تئاتر خیابانی در بازیگری، نویسندگی و کارگردانی ساده است؟ نه واقعا آثار پیچیده، زیبا و جذابی خلق می‌شود که تنها به همت و تجربه هنرمندان به ثمر رسیده است اما از سوی مسئولان هیچ برنامه درستی برای آن دیده نشده است. گروه‌های ما به سختی می‌توانند به کشورهای دیگر سفر کنند یا گروه‌های خارجی را به ایران دعوت کنند. درحالی‌که تئاتر خیابانی به سالن و دکور آنچنانی نیاز ندارد و با ساده‌ترین شیوه می‌تواند اجرا شود.

وی در ادامه افزود: خوشحالم که جشنواره‌هایی چون لاهیجان باعث گردهم آمدن گروه‌ها می‌شود و باید قدردان نهادهایی بود که این شرایط را فراهم می‌کنند اما اگر فقط یک نهاد، مثل شهرداری بار این جشنواره را به دوش بکشد، طبیعی است که روزی خسته و جشنواره به فراموشی سپرده شود. امیدوارم همه نهادهای استانی دست به دست هم دهند تا این جشنواره‌ها به‌عنوان بخشی از هویت شهرها استمرار پیدا کنند.

امنیت و اقتصاد ۲ شرط اساسی برای حضور گروه‌های خارجی در جشنواره‌هاست

نعیمی درباره بخش بین‌الملل جشنواره‌ها گفت: تمام کشورهای دنیا حساب و کتاب دارند. برای آنها امنیت و اقتصاد هنرمندان اهمیت دارد. اگر کشوری بخواهد گروه‌های خارجی را دعوت کند، باید این ۲ مقوله را رعایت کند. تا زمانی که کشور ما امنیت پایدار و اقتصاد تعریف‌شده نداشته باشد، نباید انتظار داشته باشیم گروه‌های معتبر خارجی برای ما فداکاری کنند. شاید برخی گروه‌های مستقل برای چند روز بیایند اما برای برگزاری حرفه‌ای و بالنده، نیاز به بودجه و برنامه‌ریزی واقعی است.

بهتر است جشنواره‌های باکیفیت ملی برگزار شوند تا بین‌المللی اما ضعیف باشند

وی ادامه داد: خنده‌دار است که جشنواره فجر نام بین‌المللی را یدک می‌کشد اما از افغانستان یا عراق گروه می‌آورد که آثارشان از آماتوری‌ترین تئاترهای ایران هم ضعیف‌تر هستند. این موضوع حتی صدای اعتراض تماشاگران را هم بلند کرده است. روزگاری بزرگان بسیاری مثل کلاوس پیمان، پتر اشتان و ... به ایران می‌آمدند اما حالا آمدن یک گروه از افغانستان کمک به آن کشور محسوب می‌شود، نه ارتقای سطح جشنواره. من نمی‌پذیرم که با حضور چنین گروه‌هایی جشنواره بین‌المللی نامیده شود.

نعیمی در پایان یادآور شد: می‌دانم عزیزانی که در استان گیلان و شهر لاهیجان شبانه‌روز برای برگزاری این جشنواره تلاش می‌کنند از زندگی و آسایش خود می‌گذرند. باید قدر زحمات آنها را بدانیم و در این شرایط دشوار کشور با نقدهای تند خستگی را بر جانشان ننشانیم. باید خوشحال باشیم که هنوز زنده‌ایم و تئاتر کار می‌کنیم.