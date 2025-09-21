انتشار آخرین مطالعات مربوط به مضرات مصرف مواد الکلی

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از وبدا، سیدرضا کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در راستای برنامه جامع آموزش بهداشت و خود مراقبتی و نیز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و با توجه به اهمیت موضوع پیشگیری از سو مصرف مشروبات الکلی در ارتقای سلامت جامعه با همکاری چند تن از اساتید روانپزشک و همکاران روان شناس، عوارض جسمی و روانی و اجتماعی مصرف الکل مبتنی بر آخرین شواهد علمی در دسترس قرار گرفته است.

وی افزود: این مطالعات از منابع معتبر استخراج و مستند تهیه شده توسط واحد آموزش و ارتقای سلامت و واحد سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت چکیده و در قالب پیام‌های کوتاه آماده انتشار شده است به نحوی که برای همه گروه‌ها و اقشار جامعه و مردم به ویژه، نوجوانان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در تمام سطوح علمی قابل استفاده باشد و به ابهامات در زمینه استفاده از الکل پاسخ داده شود.

وی تصریح کرد: این منبع آموزشی می‌تواند در برنامه‌ها، فعالیت‌ها و بسته‌های اطلاع رسانی مورد استفاده قرار گیرد.

مطالعات مربوط به عوارض مشروبات الکلی از دیدگاه دانش پزشکی در فایل ضمیمه زیر قابل مشاهده است.