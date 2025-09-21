  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۹

انتشار آخرین مطالعات مربوط به مضرات مصرف مواد الکلی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از انتشار آخرین مطالعات مربوط به مضرات مصرف مواد الکلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از وبدا، سیدرضا کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در راستای برنامه جامع آموزش بهداشت و خود مراقبتی و نیز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و با توجه به اهمیت موضوع پیشگیری از سو مصرف مشروبات الکلی در ارتقای سلامت جامعه با همکاری چند تن از اساتید روانپزشک و همکاران روان شناس، عوارض جسمی و روانی و اجتماعی مصرف الکل مبتنی بر آخرین شواهد علمی در دسترس قرار گرفته است.

وی افزود: این مطالعات از منابع معتبر استخراج و مستند تهیه شده توسط واحد آموزش و ارتقای سلامت و واحد سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت چکیده و در قالب پیام‌های کوتاه آماده انتشار شده است به نحوی که برای همه گروه‌ها و اقشار جامعه و مردم به ویژه، نوجوانان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در تمام سطوح علمی قابل استفاده باشد و به ابهامات در زمینه استفاده از الکل پاسخ داده شود.

وی تصریح کرد: این منبع آموزشی می‌تواند در برنامه‌ها، فعالیت‌ها و بسته‌های اطلاع رسانی مورد استفاده قرار گیرد.

مطالعات مربوط به عوارض مشروبات الکلی از دیدگاه دانش پزشکی در فایل ضمیمه زیر قابل مشاهده است.

کد خبر 6596673

