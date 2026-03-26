کاهش شتاب صعودی قیمت طلای جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت طلای جهانی روز گذشته (چهارشنبه) رشد خیره‌کننده‌ای داشت و خود را به کانال 4600 دلار نزدیک کرد؛ افزایشی که در بستر ترکیبی از نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک و امید محتاطانه به کاهش تنش‌ها در خاورمیانه شکل گرفته بود. این حرکت صعودی در شرایطی رخ می‌داد که بازارها به‌شدت تحت تأثیر اخبار متناقض درباره روند مذاکرات میان آمریکا و ایران قرار داشتند.

بر اساس این گزارش، با این حال پس از آنکه فضای مذاکرات روشن‌تر شد و عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران هر گونه مذاکره با آمریکا را تکذیب کرد، معامله‌گران بازار جهانی طلا مردد شدند. به این ترتیب، قیمت طلای جهانی با بیم و امید به کاهش تنش در خاورمیانه، کانال 4500 دلاری را حفظ کرد اما از شتاب رشد آن کاسته شد. قیمت طلای جهانی در لحظه تنظیم این گزارش، روی رقم 4511 دلار قرار دارد و رشد روزانه 6 دلاری را ثبت کرده است.