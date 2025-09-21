به گزارش خبرنگار مهر، سید جلیل حسینی؛ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی، مصوبه نود و ششمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی در خصوص «زمان دفاع از پایان‌نامه دانشجویان دوره دکتری عمومی پزشکی» را ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه؛ کلیه دانشجویان موظف به دفاع از پایان‌نامه خود در طول دوره کارورزی و حداکثر تا یکسال پس از پایان دوره کارورزی در چارچوب سنوات مجاز تحصیلی در مراحل سوم و چهارم آموزش دوره دکتری عمومی پزشکی هستند و زمان ثبت موضوع پایان‌نامه تا زمان دفاع از پایان‌نامه نباید کم‌تر از یک سال باشد.

چنانچه دانشجو در چارچوب سنوات مجاز تحصیلی مراحل سوم و چهارم آموزش دوره دکتری عمومی پزشکی نتواند از پایان‌نامه خود دفاع و نمره قبولی کسب کند، علی‌رغم این‌که کلیه واحدهای درسی دوره آموزشی مربوطه را با موفقیت گذرانده باشد، فارغ‌التحصیل نخواهد شد.