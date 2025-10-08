درس آداب پزشکی دوره دکتری عمومی پزشکی برای اجرا ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع درس آداب پزشکی برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی را ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده است: «احتراما بدینوسیله مصوبه نود و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ در خصوص درس آداب پزشکی برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی جهت اجراء ابلاغ می شود.

پیشنهاد دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی در خصوص بازنگری زمان ارائه درس آداب پزشکی در نود و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ مطرح و مقرر شد، درس آداب پزشکی (آداب پزشکی ۱ الی ۴ هر یک به میزان ۰.۵ (نیم) واحد) تا قبل از آزمون پیش کارورزی ارائه شود و قبولی در درس مذکور در شرایط شرکت در آزمون پیش کارورزی اسفند ماه ۱۴۰۴ و به بعد لحاظ شود.»

موضوع درس آداب پزشکی برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی از سوی دکتر سیدجلیل حسینی معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت جهت اجرا به دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شده است.