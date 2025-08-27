شریعتی: گزارش عملکرد یک ساله دولت زودتر به مجلس ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۵ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، اظهار کرد: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، باید رئیس‌جمهور و وزرا هر سال در سالگرد رأی اعتماد گزارشی از عملکرد خود ارائه داده و برنامه‌های سال بعد خود را تشریح کنند تا در کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس این گزارش‌ها بررسی و جمع‌بندی عملکرد وزرا در کمیسیون‌های تخصصی در صحن مجلس مطرح شده و در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

وی بیان کرد: همچنین بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، شورای عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریور ماه گزارش عملکرد اجرایی قانون برنامه را مشتمل بر عملکرد سال قبل و برنامه سال آتی ارائه کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه رئیس جمهور به درستی اعلام کرده که برنامه دولت همان برنامه هفتم است، لازم است این گزارش‌ها به مجلس تقدیم شود. برای تحقق این بند قانونی لازم است جلسه‌ای فوق العاده در شهریور ماه برگزار شود تا گزارش سالانه عملکرد دولت و وزرا به مجلس ارائه شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: یکی از فرصت‌های خوب برنامه هفتم پیشرفت، ماده ۱۱۸ این قانون است که در آن یک شورای راهبردی از بعد اجرای و مالی با حضور صاحب‌نظرانی از همه دستگاه‌ها با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و دبیری رئیس سازمان برنامه و با حضور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: حتماً باید تا شهریور ماه هم گزارش عملکرد و هم پیشنهادات بودجه‌ای برای سال آینده منطبق با برنامه هفتم تقدیم مجلس شود. هماهنگی‌های لازم برای ارائه این گزارش بین مجلس و دولت انجام شده است و معاونت نظارت نیز اقدامات خوبی انجام داده است. ان‌شاءالله تا پایان شهریور ماه این گزارش تقدیم مجلس خواهد شد.