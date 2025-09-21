---
تا ظرفیتهای مردمی به درستی هدایت شود.
به گزارش خبرنگار مهر، علی فتحاللهی در دومین جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد استان گیلان با اشاره به اهمیت ایجاد بستر مناسب برای فعالیت این سازمانها اظهار کرد: «تأکید استاندار و معاون سیاسی استانداری بر این است که پروندههای متقاضیان بدون تأخیر بررسی و در صورت تکمیل به نتیجه برسد تا سرعت کار افزایش یافته و متقاضیان دلگرم شوند.»
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۴۰ تا ۵۰ تشکل در استان عملاً غیرفعال هستند و اثری از فعالیت آنها دیده نمیشود، افزود: «۵۰ تا ۶۰ تشکل دیگر فعالاند، اما میان فعالان تفاوت سطح وجود دارد؛ برخی پویا و مؤثر و برخی تنها حرکتی محدود سالانه دارند.»
فتحاللهی تصریح کرد: «برای تشکلهای تازهتأسیس پیشنهاد میشود ابتدا فعالیت خود را در سطح شهرستان آغاز کنند تا عملکردشان راستیآزمایی شود و در صورت اثبات توانمندی، در تمدید یا درخواست مجوز استانی تسهیل صورت گیرد. صدور سریع مجوز استانی ممکن است مشکلآفرین باشد.»
وی ادامه داد: «در جلسه امروز ۹ پرونده بررسی شد و تلاش داریم ارزیابیها مبتنی بر عملکرد واقعی و شفاف باشد تا ظرفیتهای مردمی به درستی هدایت شوند.»
در ادامه جلسه، علی باقری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان نیز با تأکید بر ضرورت گسترش فعالیتهای مردمنهاد در حوزههای تخصصی مورد نیاز استان گفت: «تشویق متقاضیان تأسیس تشکلها و داوطلبان اجتماعی برای ورود به حوزههایی همچون سالمندی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مقابله با مواد مخدر از اولویتهای استان است.»
همچنین در پایان جلسه از مجتبی میرهجینی به پاس نگارش مقاله علمی–تحلیلی پیرامون جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ دوازدهروزه تقدیر به عمل آمد.
