بسم الله الرحمن الرحیم

میلاد مبارک حضرت نبی اکرم، پیامبر نور و هدایت و رحمت (ص) و میلاد ششمین اختر تابناک ولایت حضرت امام صادق (ع) و هفته وحدت بر تمامی مومنین و مسلمین و آزادگان جهان مبارک باد.

«فلسطین پاره تن جهان اسلام است».

از آن روز که امام روح الله، خمینی کبیر، مسئله فلسطین را اولویت اول اسلام محمدی و مسلمانان جهان دانست تا امروز که آزادی خواهان و وجدان‌های بیدار در سراسر دنیا به حمایت از ملت مظلوم فلسطین و آزادی قدس شریف برخاسته‌اند، «دفاع از فلسطین عزیز در برابر قتل، غارت و تجاوز غده سرطانی به نام اسرائیل» نقطه کانونی وحدت و هم‌بستگی امت اسلام بوده است. این پاره تن جهان اسلام که سالیانی است به دست رژیم منحوس صهیونیستی زخمی و خون آلود شده امروز باید محور حرکت مسلمانانی باشد که دل در گرو محبت و تبعیت از رسول الله (ص) دارند. قدس و مسجد الاقصی یادآور معراج خاتم پیامبران و اولین قبله گاه مسلمین است مسجد الاقصی قلب تپنده فلسطین عزیز است که ان شاءالله به زودی با دستان به هم گره خورده مسلمانان و آزادگان سراسر دنیا از چنگال کثیف صهیونیست‌ها بیرون کشیده خواهد شد. دفاع از فلسطین برای ما، فراتر از یک نزاع قومی، بلکه دفاعی هویتی است.

سالیان سال اشغالگری، نسل کشی، غصب سرزمین‌های زیتون، تجاوزگری و خشونت آشکار علیه ملت فلسطین، زخمی است که بر کل پیکره جهان اسلام نشسته است رنج کودکان معصوم غزه، این کشتار و ستم بی‌حد و حصر تاریخی بر فرزندان معنوی رسول خدا قطعاً قلب پیامبر مهربانی‌ها را به درد آورده است و این رنج تمام امت ماست رنجی که می‌تواند منجر به بزرگ‌ترین اتحاد بر علیه شر مطلق یعنی مقابله و مقاومت بر علیه اسرائیل خبیث و جنایتکار شود.

تاریخ نشان داده است که امت اسلام هر کجا که بر طبل تفرقه و انشقاق و دو دستگی کوبیده از همان نقطه ضربه خورده است مانند زمانی که در عراق و سوریه، گروه‌های سلفی و تکفیری بر دو پارگی مسلمانان و اختلاف قومی و مذهبی دامن می‌زدند نتیجه‌ای جز ویرانی و کشته شدن بیش از هزاران بی‌گناه اهل سنت و شیعه نداشت و در مقابل هنگامی که مسلمانان، متحد و شانه به شانه هم ایستاده‌اند توانسته‌اند از فتنه‌ها و گردنه‌های سختی مانند بحران داعش عبور کنند.

امروزه، برادران عزیز اهل سنت ما در فلسطین از مال و جان و حیات خود گذشته‌اند تا صدای رسای مقاومت بر علیه ظلم و اشغال و تجاوز باشند.

برادران و خواهرانی که ایمان و اطمینان‌شان به وعده‌های تخلف ناپذیر الهی ستودنی است ملتی مظلوم که پس از تحمل سختی‌های بسیار، آوارگی‌ها و از دست دادن جان‌های عزیز بسیاری ذکر «حسبنا الله و نعم الوکیل» بر لب دارند. و در کنار این ملت مظلوم جان‌های پاکی از شیعیان لبنان تا مبارزان یمنی تا دلاوران ایرانی به این جهاد مقدس پیوند خورده‌اند. اطمینان داریم خون‌های بیگناهی که در راه آرمان فلسطین عزیز از غزه تا بیروت و از صنعا تا تهران بر روی زمین ریخته است نهال وحدت امت اسلام را آب یاری خواهد کرد و وحدت حول محور فلسطین سرآغازی برای شکل‌گیری اتحادهایی ژرف‌تر برای امت اسلام در مواجهه با دیگر امور نیز خواهد شد، ان شاءالله.

و اما در عرصه داخلی و مسائل مربوط به ایران عزیز همچون جهان اسلام، وحدت کلمه رمز پیروزی بر هر خصم نگون‌بختی است که نسبت به ایران عزیز این مبدا الگو ساز مستضعفین چشم بد دارد.

فتح و اقتدار شکل گرفته از جنگ ۱۲ روزه با دشمن صهیونی و آمریکای مستکبر و عدم تاب آوری دشمن، از برکات همین وحدت و انسجام ملی بود. حال که به حمد الهی وحدت و انسجام این ملت مقاوم در بیشینه‌ترین حالت خود قرار دارد بر تمام مسئولین و جریان‌های سیاسی و فکری واجب است تا بر اساس منطق عقلایی و امر ولایت در حفظ این وحدت بکوشند و از هرچه سبب خدشه بر این انسجام الهی خواهد شد بپرهیزند. باید دانست که حفظ وحدت با تقویت مؤلفه‌های اساسی وحدت امکان پذیر است.

اصلی‌ترین مؤلفه‌های وحدت در کشور گفتمان امام و رهبری، آرمان‌های انقلاب اسلامی و استقلال و آزادی ایران عزیز است. حیات تمامی این مؤلفه‌ها ریشه در اسلام ناب محمدی (ص) این ثمره نهضت رسول الله دارد. نهضتی که با نثار خون پاک‌ترین بندگان خدا پایدار ماند تا در دوران ما با نفس قدسی روح خدا در قالب انقلاب خمینی کبیر تجسم یابد و به دست خامنه‌ای حکیم به قله‌های عزت و افتخار دست یابد تا ان شاءالله پرچم این نهضت الهی در سایه اتحاد همه ما به دست منجی بشریت حضرت صاحب الزمان علیه السلام برسد.

در انتها به تمامی گویندگان و نویسندگان، توصیه قرآن عزیز این معجزه بزرگ رسول خاتم را یادآور می‌شویم که «اشداء علی الکفار رحماء بینهم» را در تمامی بیانات و مکتوبات خود نصب العین قرار داده و از انجام هر عملی که سبب شادی دشمنان دین خدا می‌شود خودداری نمایند.

بر مسئولین نیز واجب است تا با پرهیز از هرگونه پرداختن به حواشی بی مورد و فاقد اولویت، تمام سعی و تلاش خویش را بر خدمت خالصانه به این ملت مقاوم به کار گیرند چرا که خدمت خالصانه با تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی و ارتقای معیشت مردم همراه با برقراری عدالت سبب همدلی بیشتر میان مردم و مسئولین شده و تضمین کننده این وحدت مقدس خواهد بود.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

جبهه پایداری انقلاب اسلامی