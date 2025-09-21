به گزارش خبرنگار مهر ، سلمان مجردی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان پارس آباد بعدازظهر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان پارس آباد که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با بیان اینکه مطالعه و کتابخوانی یکی از اولویت‌ها و شاخص‌های مهم پیشرفت هر شهرستان است، اظهار کرد: همکاری ادارات و نهادها با کتابخانه‌های عمومی مورد تاکید است.

وی گفت: زیربنای فرهنگ هر منطقه و جامعه‌ای توسعه فرهنگی آن است و زیربنای توسعه فرهنگی نیز با کتاب‌خوانی میسر می‌شود.

مجردی با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی تأثیر مستقیمی بر افزایش آگاهی اجتماعی و توسعه فرهنگی یک شهرستان دارد، عنوان کرد: خانواده‌ها نقش اساسی در ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و مطالعه فرزندان دارند و باید از کودکی فرزندان خود را به سمت مطالعه کتاب و افزایش آگاهی سوق دهند.

حجت‌الاسلام امین پورمحمد، رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان پارس آباد در ادامه این جلسه گفت: کتابخانه های عمومی شهرستان پارس آباد ۱۰ هزار و ۶۹۷ عضو فعال دارد که بیشترین عضو مقطع ابتدایی با ۴ هزار و ۴۵۸ نفر و ۳ هزار و ۴۸۲ نفر مقطع متوسطه است.

وی گفت: در شش ماه نخست سال جاری، ۵۳ هزار و ۱۵۷ جلد کتاب از هشت باب کتابخانه عمومی شهرستان پارس‌آباد به علاقه‌مندان کتاب و مطالعه امانت داده شده است که این آمار نشان‌دهنده استقبال چشمگیر شهروندان از خدمات فرهنگی و ترویج فرهنگ کتابخوانی است.

حجت الاسلام پورمحمد با اشاره به اینکه ۱۰۸ هزار و ۱۴۷ نسخه موجودی منابع کتب‌های کتابخانه های عمومی شهرستان پارس آباد است، عنوان کرد: بیشترین کتاب‌های امانت رفته در طول ۶ ماه نخست سال جاری به ترتیب ادبیات، علوم اجتماعی و دین بوده است.

رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان پارس آباد تصریح کرد: شهرستان پارس آباد دارای ۸ باب کتابخانه عمومی و یک باب پیشخوان خدمات کتابخانه ای است که در این کتابخانه ها علاوه بر خدمات کتابخانه ای برنامه‌های فرهنگی کتاب محور متعددی از جمله محفل ادبی، نشست‌های معرفی و نقد و بررسی کتاب، حضور کتابداران در مدارس برای معرفی کتاب و امانت کتاب به دانش آموزان، کلاس‌های آموزشی و مسابقات کتابخوانی اجرا می‌شود.