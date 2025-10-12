فرخی: ۱۰۰ جلد کتاب به کتابخانه‌ مدرسه سرعین اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، المیرا فرخی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جهت اجرای ادامهی طرح «هر مدرسه یک کتابخانه» صد جلد کتاب در سطوح مختلف کودکان و نوجوانان به مناسبت هفتهی کودک به مدرسه ابتدایی باهنر روستایی آتشگاه از توابع بخش سبلان شهرستان سرعین اهدا شد.
وی با بیان اینکه این کتابها در زمینههای محیط زیست، ادبیات، خانواده و اجتماعی بوده است؛ افزود: این اقدام گامی مهم در راستای آموزش همگانی مسائل محیط زیست، فرهنگسازی اهدای کتاب و اجرای پویش «کاغذ زباله نیست» از طریق اهدای کتابهای چند نسخهای موجود بوده است.
رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان سرعین با تاکید بر اینکه این طرح در راستای اجرای عدالت آموزشی اجرایی شده و به قوت خود ادامه خواهد داشت، گفت: این اقدام مهم با همکاری سمن طبیعت یاوران سرعین در مقولهی اهدای کتاب به مناطق کم برخوردار صورت گرفته است.
