دریافت 18 MB کد خبر 6597286 https://mehrnews.com/x395Kw ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۱۲ کد خبر 6597286 فیلم ورزش فیلم ورزش ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۱۲ اشکهای علیرضا مهمدی پس از کسب مدال نقره جهان مهمدی در دیدار پایانی رقابت های جهانی با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب الکساندر کوماروف از صربستان شد و به مدال نقره رسید. کپی شد مطالب مرتبط مادر سعید اسماعیلی: از همه مردم ایران تشکر میکنم اینفومهر؛ عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابتهای جهانی زاگرب پایان خیرکننده فرنگیکاران ایران؛ درخشش با کسب ۸ مدال طلا، نقره و برنز برچسبها علیرضا مهمدی کشتی فرنگی تیم ملی کشتی فرنگی مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان
