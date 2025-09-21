دریافت 18 MB
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۱۲

اشک‌های علیرضا مهمدی پس از کسب مدال نقره جهان

اشک‌های علیرضا مهمدی پس از کسب مدال نقره جهان

مهمدی در دیدار پایانی رقابت های جهانی با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب الکساندر کوماروف از صربستان شد و به مدال نقره رسید.

