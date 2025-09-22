طرح استقبال از مهر با اقدامات عمرانی و زیباسازی در مدارس اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید، شهرداری منطقه ۲۱ تهران با اجرای طرح استقبال از مهر.، اقدامات عمرانی، خدماتی و زیباسازی متعددی را در سطح مدارس این منطقه به اجرا درآورده است.

محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱ تهران با اعلام خبر فوق گفت: در چهارچوب این طرح، عملیات‌هایی نظیر بهسازی و ترمیم آسفالت معابر منتهی به مدارس، لکه‌گیری خیابان‌ها، رنگ‌آمیزی جداول، دیوارها و مبلمان شهری، تهیه و نصب نیمکت‌های جدید در محوطه مدارس، نصب علائم ترافیکی جهت ارتقای ایمنی دانش‌آموزان و نماسازی دیوارهای داخلی و خارجی مدارس انجام شده است.

وی افزود: در قالب طرح استقبال از مهر بهسازی و آسفالت ۲۳ مدرسه، رنگ آمیزی دیوارهای داخلی ۵ مدرسه، مرمت و بازسازی کامل سرویس بهداشتی ۵ مدرسه، تجهیز وسایل ورزشی در ۶۸ مدرسه، ایزوگام و بهسازی پشت بام، حفر چاه، تجهیز سالن آمفی تئاتر، نمازخانه و… در برخی مدارس منطقه ۲۱ صورت پذیرفت.

شایان ذکر است این اقدامات در راستای شعار تهران شهر تلاش و سرزندگی و زیباسازی مراکز آموزشی و جلوه بخشیدن به نمای آنها در سطح منطقه ۲۱ به صورت گسترده اجرا گردیده است.

شهردار منطقه ۲۱، با تأکید بر اهمیت فراهم‌سازی محیطی ایمن و مناسب برای دانش‌آموزان، در این خصوص اظهار داشت: در راستای مسئولیت‌های اجتماعی شهرداری و با هدف استقبال شایسته از مهر، برنامه‌ریزی دقیقی برای آماده‌سازی محیط‌های آموزشی انجام شده است تا دانش‌آموزان سال تحصیلی را در فضایی ایمن، شاداب و استاندارد آغاز کنند.

وی افزود: اقداماتی نظیر نصب علائم ترافیکی جدید در اطراف مدارس نه تنها ایمنی تردد را افزایش می‌دهد، بلکه به فرهنگ‌سازی ترافیکی نیز کمک خواهد کرد. همچنین با نوسازی مبلمان شهری و رسیدگی به فضای داخلی و بیرونی مدارس، تلاش شده تا محیطی مطلوب برای حضور دانش‌آموزان فراهم شود.

شهردار منطقه ۲۱ در پایان خاطرنشان کرد: طرح استقبال از مهر تا آغاز رسمی سال تحصیلی ادامه دارد و تمامی تلاش مجموعه شهرداری منطقه، ایجاد فضایی امن و آرام برای دانش‌آموزان و اولیای گرامی است.