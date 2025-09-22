تئاتر کودکانه «درون» در قزوین اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید، نمایش شاد و آهنگین «درون» به همت خانه تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین، در سالن نمایش مجتمع کانون استان روی صحنه رفت.

این نمایش از ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ آغاز شده و در قالب جشن‌های آغاز مدرسه، ویژه مدارس ابتدایی و پیش‌دبستانی‌های استان و همچنین به‌صورت عمومی برای خانواده‌ها اجرا می‌شود.

تاکنون ۳۳ اجرای این نمایش برگزار شده و بیش از ۷۵۰۰ تماشاگر از آن استقبال کرده‌اند.

نمایش «درون» به کارگردانی مرجان مسگری و نویسندگی و سرایش اشعار توسط مهدی مردانی تولید شده است. فریناز شیرخانلو، هاشم خلیلی، ارمغان سادات حسینی و مرجان مسگری بازیگران این اثر نمایشی هستند. طراحی و ساخت عروسک‌ها و دکور نمایش را نرگس پیله‌فروش‌ها برعهده داشته و آهنگ‌سازی آن توسط فرامرز نصیری انجام شده است. تنظیم آهنگ در استودیو سکوت توسط رضا چگینی صورت گرفته و اجرای ریتم و گیم را محمدصادق هادی‌زاده و مجری‌گری را بهمن سخاوت‌فر برعهده دارند.

نمایش «درون» با فضایی شاد، موزیکال و کودک‌پسند، تلاش دارد تا در آغاز سال تحصیلی، تجربه‌ای خاطره‌انگیز و فرهنگی برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها رقم بزند و با بهره‌گیری از عناصر نمایشی و موسیقایی، پیام‌هایی تربیتی و آموزشی را به مخاطبان کودک منتقل کند.