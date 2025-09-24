محمدخانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری رویداد «روایت ۸۴۸» همزمان با هفته دفاع مقدس و سالروز میلاد با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) خبر داد و گفت: این رویداد در قالب هفته فرهنگی ری و با هدف امیدآفرینی و اطلاعرسانی از دستاوردها و عملکرد مدیریت شهری برگزار میشود.
وی افزود: از روز انتصاب شهردار باقرشهر در ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ تا سالروز میلاد حضرت سیدالکریم در ۵ مهر ۱۴۰۴، ۸۴۸ روز میگذرد. به همین دلیل نام رویداد را «روایت ۸۴۸» گذاشتیم که سه بخش دارد؛ «۸» اول به معنای هشتمین شهردار تاریخ باقرشهر، عدد «۴» به چهار رویداد بزرگ و ملی و «۸» پایانی به هشت پروژه شاخص عمرانی و خدماتی اشاره دارد.
مدیر روابط عمومی شهرداری باقرشهر چهار رویداد ملی را چنین برشمرد:
۱. برگزاری رویداد «جوان پهلوان»،
۲. حل مشکل ۱۵ ساله تعاونی مسکن ورزشکاران پیشکسوتان با بیش از ۵۰۰ خانوار عضو،
۳. میزبانی از صدها هزار زائر جامانده اربعین حسینی،
۴. پاکسازی و ساماندهی بزرگترین مرکز دفن زباله کشور با وسعت بیش از ۶۰ هکتار پس از دو دهه مطالبه جدی مردم.
وی ادامه داد: در کنار این اقدامات، هشت پروژه شاخص نیز به ثمر رسیده است؛ از جمله بهرهبرداری از گلزار شهید جعفرزادگان که بیش از ۱۳ سال متوقف مانده بود، بهسازی آسفالت و روشنایی سطح شهر، آغاز پروژه میدان نفت و استانداردسازی جاده گاز، احداث پل سفیر امید در شرق شهر، ساماندهی «شهر سنگ» و تبدیل آن به نقطهای اقتصادی، اجرای بلوار شهید مددی و جاده انرژی که پیشتر گذرگاه ناامن بود، ساخت مجموعه رینگ ورزشی رفاهی سلامت در وسعت ۶۰ هزار متر مربع که فاز نخست آن توسط وزیر کشور افتتاح شد، و تبدیل خیابان مصطفی خمینی به بازار پلازا با سنگفرش، المان شهری و روشنایی مناسب.
*برنامههای شهرداری باقرشهر در آستانه سال تحصیلی جدید
خانی در ادامه با اشاره به اقدامات شهرداری برای بازگشایی مدارس گفت: خیابان فلسطین، به عنوان محور اصلی تجمع مدارس، بهسازی و آمادهسازی شده است. این پروژه شامل پیادهروسازی، جدولگذاری، آسفالت، رنگآمیزی دیوار مدارس و بهسازی محوطههای داخلی بوده و در آستانه مهر به پایان میرسد.
وی از برگزاری رویداد «زنگ مهر، زنگ امید» خبر داد و افزود: در این برنامه، دانشآموزان با نوشتن متن، نقاشی یا ارسال ویدئو به این پرسش پاسخ میدهند که اگر شهردار باقرشهر بودند چه اقداماتی برای شهر و مدرسه انجام میدادند. آثار گردآوری و در روز دانشآموز، ۱۳ آبان، هدایای ویژه به برگزیدگان اهدا خواهد شد.
به گفته مدیر روابط عمومی شهرداری باقرشهر، همزمان اولین المپیاد علمی دانشآموزی شهر نیز برگزار و نتایج آن در دهه فجر اعلام خواهد شد. علاوه بر این، پادکست دانشآموزی، دیوار آرزوها، بستههای مهر و امید، توزیع لوازمالتحریر و نصب پیام تبریک شهردار در مدارس از دیگر برنامههای آغاز سال تحصیلی است.
خانی اضافه کرد: شهرداری همچنین چهار پروژه آینده از جمله ساخت مجتمع فرهنگی ورزشی، احداث پارکینگ طبقاتی نیمهتمام و ساخت دو مدرسه جدید را به انتخاب دانشآموزان معرفی خواهد کرد تا اولویتبندی شود. با این حال، شهرداری متعهد است هر چهار پروژه را اجرایی کند.
*ساماندهی معابر و فرهنگسازی شهروندی
مدیر روابط عمومی شهرداری باقرشهر درباره اقدامات فرهنگی و اجتماعی نیز گفت: موضوع سد معبر یکی از مطالبات جدی مردم بود که با رویکرد قهری و فرهنگسازی همزمان در دستور کار قرار گرفت. تاکنون تعدادی از مغازهها پلمب و پس از تعهد مجدد بازگشایی شدهاند تا در فعالیت خود مزاحمتی برای شهروندان ایجاد نکنند.
وی افزود: خیابان سیمتری و خیابان امام خمینی نیز با مشکل سد معبر و نمایش خودروهای نمایشگاهداران روبهرو بود که این موضوع با رویکرد فرهنگسازی و مدیریت بهبود یافته است. همچنین در حوزه نظافت شهری نیز شهرداری با اجرای برنامههای آموزشی و پوسترهای اطلاعرسانی در تلاش است رفتارهای نادرست مانند رهاسازی زباله اصلاح شود.
خانی تاکید کرد: شعار مدیریت شهری باقرشهر «برای مردم» است و همه اقدامات، چه عمرانی و چه فرهنگی، با هدف ارتقای رضایت شهروندان صورت میگیرد. وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم این مسیر، در آینده نزدیک شاهد برگزاری رویداد «هزار روزگی مدیریت شهری» با دستاوردهای جدید باشیم.
