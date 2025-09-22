حامد نقوی در گفتگو با خبرنگار مهر از توزیع ۴۰۰ بسته کولهپشتی و لوازمالتحریر به دانشآموزان مستعد و کمبرخوردار این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این بستهها که هر کدام ارزشی بیش از یک میلیون تومان دارند، با حمایت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و مشارکت خیرین شهرستان شفت تهیه و توسط گروه جهادی متوسلین حضرت فاطمه الزهرا (س) توزیع شده است.
وی افزود: بانک دادههای دانشآموزان مستعد کمبرخوردار با همکاری معتمدین شهرستان، مدیران مدارس و نهادهای حمایتی در ۴ دهستان شهرستان شفت تدوین شده تا توزیع این بستهها به شکل منظم و عادلانه انجام شود.
مسئول گروه جهادی متوسلین حضرت فاطمه الزهرا (س) تأکید کرد: حفظ کرامت دانشآموزان در این فرآیند همواره مورد توجه بوده و تلاش شده تا بستهها با احترام و رعایت شأن و منزلت آنان تحویل داده شود.
نقوی در پایان بیان داشت: این اقدام گامی مهم در حمایت از دانشآموزان نیازمند و ارتقای انگیزه تحصیلی آنها به شمار میرود و امیدواریم با استمرار این فعالیتها بتوانیم نقش مؤثری در پیشرفت علمی کودکان این منطقه ایفا کنیم.
