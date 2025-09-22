توبیخ رسمی مدرسه غیردولتی در استان سمنان؛ تخلف در ثبت نام دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی آموزش و پرورش سمنان با اشاره به فعالیت دبیرخانه کارگروه تخصصی نظارت بر مدارس غیردولتی آموزش و پرورش استان بیان کرد: رسیدگی به شکایت انجام شده از عملکرد یکی از مدارس در ثبت نام توسط این کارگروه مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بر این اساس، مؤسسه حقوقی غیرتجاری آموزشی، به استناد بند ۲ ماده ۳۵ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی توبیخ رسمی دریافت کرد. همچنین مدیر این مرکز به دلیل تخلف ثبت نام دانش آموزان، عزل و به مدت یک سال از فعالیت در مدارس غیردولتی، محروم شد. این رأی جهت اجرا به اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه ابلاغ گردیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: پرونده فوق در جلسه کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان آموزش و پرورش استان، هیئت مدیره مؤسسه و مدیر مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. مدارک ارائه شده توسط شاکی و دفاعیات مؤسسه به دقت ارزیابی شد و نهایتاً تصمیم گیری بر مبنای قانون مذکور انجام پذیرفت.

شریفی بیان کرد: بر اساس بند ۲ ماده ۳۵ قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی، در صورت تخلف مؤسسات از مقررات آموزشی یا حقوق پرسنل، امکان اعمال مجازات از جمله توبیخ کتبی همراه با درج در پرونده پیش بینی شده است. این رأی به منظور حفظ کیفیت آموزشی و رعایت حقوق کارکنان مدارس غیردولتی صادر شده است.

وی افزود: پرونده از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است و رأی صادره پس از تأیید شورای راهبردی، برنامه ریزی و نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی وزارت متبوع قطعی و لازم الاجرا تلقی می‌شود. این تصمیم نمونه‌ای از نظارت دقیق نهادهای آموزشی بر اجرای قوانین مربوط به مؤسسات غیردولتی است.