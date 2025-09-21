  1. استانها
  2. گیلان
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۴۳

توزیع نوشت‌افزار بین دانش‌آموزان نیازمند شهرستان خمام

خمام - فرماندار خمام از توزیع نوشت‌افزار بین دانش‌آموزان نیازمند این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصمت محمددوست عصر یکشنبه در مراسم توزیع بسته نوشت‌افزار بین دانش آموزان نیازمند شهرستان خمام اظهار کرد: فراهم‌سازی زمینه تحصیل برای همه کودکان، گامی اساسی در ارتقای عدالت آموزشی و توسعه آینده شهرستان است.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار افزود: از مشارکت خیرین، آمورش و پرورش، دهیاران در اجرای چنین طرح‌هایی قدردانی و حمایت می‌کنیم.

محمد دوست ادامه داد: باید افزایش همکاری در بین دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی به صورت جدی در دستورکار باشد.

نماینده عالی دولت در شهرستان خمام ادامه داد: کیف، دفتر، مداد رنگی، کفش، تراش، پاک‌کن، مداد و سایر لوازم ضروری تحصیلی از اقلام توزیع‌شده در بین دانش آموزان کم برخوردار خمام است.

محمد دوست همچنین گفت: ارزش بسته‌های تهیه شده ۸۵۰ میلیون تومان است که در بین دانش آموزان کم‌برخوردار این شهرستان توزیع می‌شود.

