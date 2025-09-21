به گزارش خبرنگار مهر، عصمت محمددوست عصر یکشنبه در مراسم توزیع بسته نوشت‌افزار بین دانش آموزان نیازمند شهرستان خمام اظهار کرد: فراهم‌سازی زمینه تحصیل برای همه کودکان، گامی اساسی در ارتقای عدالت آموزشی و توسعه آینده شهرستان است.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار افزود: از مشارکت خیرین، آمورش و پرورش، دهیاران در اجرای چنین طرح‌هایی قدردانی و حمایت می‌کنیم.

محمد دوست ادامه داد: باید افزایش همکاری در بین دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی به صورت جدی در دستورکار باشد.

نماینده عالی دولت در شهرستان خمام ادامه داد: کیف، دفتر، مداد رنگی، کفش، تراش، پاک‌کن، مداد و سایر لوازم ضروری تحصیلی از اقلام توزیع‌شده در بین دانش آموزان کم برخوردار خمام است.

محمد دوست همچنین گفت: ارزش بسته‌های تهیه شده ۸۵۰ میلیون تومان است که در بین دانش آموزان کم‌برخوردار این شهرستان توزیع می‌شود.