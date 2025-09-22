  1. استانها
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۴

توزیع ۲۷ هزار بسته نوشت افزار بین دانش آموزان در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کهگیلویه و بویراحمد از توزیع ۲۷ هزار بسته نوشت افزار بین دانش آموزان نیازمند این استان خبر داد.

علی اصغر قلی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر از توزیع ۲۷ هزار بسته نوشت افزار بین دانش آموزان نیازمند این استان خبر داد و گفت: مراسم نمادین توزیع این تعداد بسته نوشت افزار صبح دوشنبه ۳۱ شهریور همزمان با آغاز چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس و در آستانه بازگشایی مدارس در گلزار مطهر شهر یاسوج برگزار شد.

وی هدف از توزیع این بسته‌های نوشت افزار را کمک به دانش آموزان نیازمند برای ادامه تحصیل بیان کرد و ادامه داد: در مجموع تعداد ۲۷ هزار دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که نیاز هست مایحتاج تحصیلی آنها تهیه و در اختیارشان قرار بگیرد.

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در سال گذشته ۷۵ میلیارد ریال کمک خیرین و نیکوکاران به جشن عاطفه‌ها در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد بوده که امسال پیش بینی می‌شود با توجه به کمک‌هایی که از استان‌های تهران، همدان و حامیان، همچنین مراکز نیکوکاری تعدادی بسته‌های آموزشی مورد نیاز دانش آموزان تحت حمایت را تأمین کرده‌اند این مبلغ درصد قابل توجهی افزایش پیدا کند.

