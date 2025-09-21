سرهنگ سید علی اصغر پوربهشت در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تقارن فصل بازگشایی مدارس با هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: به همت ناحیه مقاومت بسیج شهرستان یکهزار بسته نوشت افزار بین دانشآموزان جامعه هدف توزیع میشود.
وی با بیان اینکه گروههای جهادی و پایگاههای مقاومت کار شناسایی نیازمندان را انجام داده، اند، افزود: همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس ۱۰۰۰ بسته نوشت افزار بین دانشآموزان توزیع خواهد شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه دفاع مقدس را گنجینهای برای انتقال فرهنگ ایثار به نسلهای آینده دانست.
وی بیان کرد: پیوند پروژه مهر با دفاع مقدس، شادابسازی مدارس با کمک گروههای جهادی، فضاسازی متناسب با فرهنگ ایثار، یادواره شهدای دانشآموز و فرهنگی، و حضور راویان دفاع مقدس از جمله اقدامات پیشبینیشده هفته بزرگداشت دفاع مقدس است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را مهمترین راه مقابله با دشمن دانست و افزود: این فرهنگ، کشور نوپای ما را در برابر بلوک شرق و غرب با هدایتهای پیامبرگونه امام خمینی (ره) به پیروزی رساند و باید به نسلهای آینده منتقل شود.
وی با اشاره به نقش تاریخی شهرستان کهگیلویه در دوران دفاع مقدس گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد از نظر حضور در جبههها و تقدیم شهدا، به نسبت جمعیت، پیشرو بود و شهرستان کهگیلویه رتبه برتر استان را داشت. در دومین روز جنگ، ساماندهی نیروهای عشایری برای اعزام به جبهه با محوریت امیراحمد تقوی و سرگرد شهید اعتمادزاده انجام گرفت.
پوربهشت با بیان اینکه نیمی از شهدای استان متعلق به شهرستان کهگیلویه هستند، اظهار داشت: ۴۲۲ شهید از این خطه تقدیم انقلاب شدهاند و پد خندق نمونهای از رشادتهای رزمندگان شهرستان است.
وی از اجرای ۸۶ عنوان برنامه در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: برنامههای هفته دفاع مقدس با محوریت فرهنگی، محرومیتزدایی و اجتماعی طراحی شدهاند.
