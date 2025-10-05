به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، «نقاب» سریالی تخصصی در حوزه روانپزشکی است که با روایتی سایکودرام، به شکلی مستقیم به موضوع بیماریهای روانی می پردازد و در قالب داستانی، تلاش دارد تجربهای متفاوت برای بینندگان رقم بزند. این سریال در ۱۰ قسمت تولید شده و هماکنون در مراحل پایانی پستپروداکشن قرار دارد.
در خلاصه داستان «نقاب» آمده است: در یک مرکز رواندرمانی که زیر نظر دکتر پرتو فعالیت میکند، روایتهای متعددی از مراجعان و روند درمان آنان به تصویر کشیده میشود. در این میان، منشی مرکز با برادرش که به تازگی از آلمان بازگشته، دچار بحرانی جدی میشود؛ بحرانی که امتداد آن به فضای مرکز رواندرمانی کشیده شده و همه چیز را تحت تأثیر قرار میدهد.
عوامل اصلی این سریال عبارتند از نویسنده طرح و کارگردان: میلاد فرزینفر، تهیهکننده: سیامک بهرامی، مدیر تولید: مصطفی عباسی، تدوین: احسان واثقی، فیلمنامه: عاطفه میاندار، دستیار اول و برنامهریز: مسعود قدسی، مجریان طرح: هدایت احمدزاده و میلاد فرزینفر، مدیر فیلمبرداری: آرمین مرادی، صدابردار: میلاد ملکی، موسیقی: احسان آنالوئی و هدایت احمدزاده، طراح، صحنه: اطهر ایوبیان، طراح گریم: زهرا احمدی، طراح لباس: خانه مد سعیده سیما و ایدهپرداز: عرفان نجاتی.
نظر شما