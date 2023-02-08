قالیباف به تماشای «اتاقک گلی» نشست/روایتی عاشقانه در عملیات مرصاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی سوره، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی عصر دیروز سه‌شنبه ۱۸ بهمن ماه با حضور در سالن سوره حوزه هنری که میزبان جشنواره فیلم فجر است، به تماشای یکی از آثار جشنواره نشست.

او که در رویداد «شب سینمایی سوره» که با محوریت اکران آثار چهل‌ویکمین جشنواره فیلم فجر در تالار سوره حوزه هنری برگزار می‌شود، حضور پیدا کرد، همراه با مردم فیلم سینمایی «اتاقک گلی» را در سانس دوم این روز تماشا کرد.

«اتاقک گلی» به تهیه‌کنندگی داوود صبوری و کارگردانی محمدعلی عسگری، روایتی از رشادت‌های اهالی یک روستای کردنشین در عملیات مرصاد علیه منافقین است که در سال ۶۷ و حین حمله منافقین به کشور پیش می‌رود.

شب سینمایی سوره، رویدادی با محوریت دورهمی فرهیختگان در حوزه هنری برای تماشای آثار سینمایی فجر است که با حضور مردم و جمعی از اهالی فرهنگ و هنر هر ساله برگزار می‌شود. جعفر دهقان، حبیب والی نژاد، بهزاد بهزادپور، علی وزیریان، تاجبخش فنائیان، حسن کلامی، اکبر منصور فلاح، احمد مرادپور، ناصر سیفی، حمید شریفی آل هاشم و … از جمله هنرمندان حاضر در این محفل بودند.

رونمایی از تیزر فیلم

همزمان از تیزر فیلم سینمایی «اتاقک گلی» به کارگردانی محمد عسگری و تهیه‌کنندگی داوود صبوری به قلم پدرام کریمی رونمایی شد.

تورج الوند، آناهیتا افشار، تینو صالحی، فریدون حامدی، هادی شیخ‌الاسلامی، سعید دشتی، سعید زارعی و … در «اتاقک گلی» به ایفای نقش می‌پردازند.

سایر عوامل عبارتند از مجید مجیدی مشاور کارگردان، علیرضا سبزواری مشاور تهیه کننده و مدیر برنامه ریزی، ناصر هاشم زاده و سید محمد حسینی مشاور فیلمنامه، فرشاد محمدی مدیر فیلمبرداری، شهرام خلج طراح چهره‌پردازی، محسن خدابخشی طراح صحنه، فاطمه صفری طراح لباس، میثم مولایی تدوین، بهمن اردلان و مهدی فیض مندیان صدابردار، حبیب خزایی فر آهنگساز، حسن نجفی منش جلوه‌های ویژه بصری، علیرضا ناصربخت دستیار اول کارگردان، نادر فوقانی عکاس، بهمن اردلان طراحی و ترکیب صدا، محسن و امیر کاووس روزبهانی جلوه‌های ویژه میدانی، میثم فلاح مدیر تولید، حسین شیخی مشاور گویش و لهجه کردی، راهله لطفی طراح پوستر و لوگو، رضا گلی مدیر تدارکات، فرحناز خسروآبادی منشی صحنه، فربد جلالی اصلاح رنگ و نور، آرمین منیبی ساخت تیزر.

فیلم سینمایی «اتاقک گلی» روایتی است عاشقانه که در جریان عملیات مرصاد رخ می‌دهد، این فیلم محصول مشترک بنیاد فرهنگی روایت فتح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است که در بخش سودای سیمرغ چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر روز چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه برای اصحاب رسانه و منتقدان اکران خواهد شد.