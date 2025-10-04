به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی پلتفرم، کانال کودک شیدا از چهارشنبه ۱۶ مهر همزمان با روز جهانی کودک، فعالیت خود را آغاز میکند. این کانال بهصورت پیوسته، روزانه ۱۲ ساعت با کنداکتور مشخص برنامه پخش خواهد کرد.
همچنین از پنجشنبه ۱۷ مهر، انیمیشن سینمایی «شنگول منگول» به کارگردانی کیانوش و فرزاد دالوند به صورت اکران آنلاین در دسترس کاربران قرار میگیرد.
«پرسونا»؛ نقابی برای بقا یا قفسی برای خود
تاکشوی «پرسونا» با اجرای امیرعلی دانایی از سهشنبه ۱۵ مهر پخش خود را آغاز میکند. این برنامه با محوریت «روانشناسی یونگ» و «خودشناسی» در ۱۳ قسمت ۵۰ دقیقهای تولید شده و سهشنبهها ساعت ۸ صبح از شیدا منتشر میشود.
موسیقی این برنامه توسط پیام آزادی ساخته شده، طراحی صحنه را پیمان قانع برعهده دارد و انسیه افضلی مشاور روانشناسی آن است.
همچنین صبحهای جمعه، امیرحسین قیاسی با برنامه ورزشی «رباط صلیبی» مقابل دوربین میرود. نخستین قسمت این تاکشو جمعه ۱۸ مهر ساعت ۸ صبح از این پلتفرم پخش میشود.
نظر شما