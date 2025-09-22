به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیههای رسمی منتشرشده، در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ نیز شاهد آزمونهایی در حوزه جذب نیروی انسانی خواهیم بود. در این بازه، مجموعهای از آزمونهای مهم در بخشهای آموزشی، خدماتی، نظامی، اجرایی و تخصصی پیشبینی شده که بنا به اعلام مسئولان میتواند چندهزار فرصت شغلی برای متقاضیان ایجاد کند.
جزئیات آزمونهای استخدامی پیشبینی شده برای نیمه دوم سال ۱۴۰۴ که تاکنون از سوی مسئولان تأیید یا اعلام شده است، به شرح زیر است؛
۱- برگزاری چهاردهمین آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی در پاییز ۱۴۰۴
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به روند برگزاری آزمونهای استخدامی اعلام کرد: «احتمال برگزاری چهاردهمین آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی در پاییز ۱۴۰۴ وجود دارد.» وی افزود معمولاً سالی دو مرتبه آزمون استخدامی برگزار میکنیم. دستگاههای اجرایی نیاز نیروهای انسانی خود را اعلام کرده و پس از بررسی، مجوز لازم صادر میگردد. درحال حاضر چند دستگاه درخواست خود را ارائه دادهاند و در دست بررسی است.
۲- آغاز فرآیند جذب ۲۰ هزار نیروی خدماتی
وزیر آموزشوپرورش اعلام کرد: «به محض تکمیل فرایند جذب مشمولان ماده ۲۸، استخدام ۲۰ هزار نیروی خدماتی مدارس آغاز خواهد شد.» این اقدام با هدف جبران کمبود نیروهای خدماتی در مدارس کشور طراحی شده و پیشبینی میشود بخش قابل توجهی از نیازهای حوزه آموزش عمومی را برطرف سازد.
۳- جهاد دانشگاهی بوشهر: آزمونهای استخدامی نفت و پتروشیمی در دستور کار است
رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر خبر داد: «دفترچه آزمون استخدامی وزارت نفت آماده انتشار است و بهزودی در سامانه اداری و استخدامی کشور بارگذاری خواهد شد.» با توجه به جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ملی، این آزمون یکی از پرمتقاضیترین فرآیندهای استخدامی سال محسوب میشود و جذب نیرو در بخشهای تخصصی و عملیاتی را هدف قرار داده است.
۴- آغاز ثبت نام آزمون اختصاصی دانشگاههای افسری
ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: «ثبتنام آزمون اختصاصی دانشگاههای افسری از پنجم مهرماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد.» این آزمون مسیر اصلی ورود علاقهمندان به تحصیل و خدمت در نهادهای نظامی بوده و همواره با استقبال گسترده داوطلبان همراه است.
۵- برگزاری آزمون جدید وزارت بهداشت در دی ماه ۱۴۰۴
نایب رئیس دوم شورای عالی سازمان نظام پرستاری اظهار کرد: «زمان ثبت نام آزمون جدید وزارت بهداشت دی ماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.» این آزمون با هدف جذب کادر درمانی و پرستاری برگزار خواهد شد و به رفع بخشی از کمبود نیروهای تخصصی حوزه سلامت کمک میکند.
۶- برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا در آبان ماه
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری اعلام کرد: «ثبت نام آزمون وکالت از ۲۳ شهریورماه آغاز و آزمون در پانزدهم آبان برگزار میشود.» این آزمون یکی از اصلیترین مسیرهای ورود فارغالتحصیلان حقوق به حرفه وکالت به شمار میرود.
۷- درخواست مجوز استخدام ۷۸۰ نفر در بانک کشاورزی
مدیرعامل بانک کشاورزی از کمبود جدی ۲۶۱۴ نفر خبر داد و افزود درخواست صدور مجوز استخدام ۷۸۰ نفر از سازمان اداری و استخدامی داده شده اما هنوز نهایی نشده است. در صورت تصویب، این آزمون به جذب نیرو در حوزه بانکداری و خدمات مالی منجر خواهد شد.
۸- برگزاری دومین آزمون ویژه معلولان با سهمیه ۳ هزار نفر
به نقل از رئیس سازمان بهزیستی کشور: دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان با سهمیه تقریبی سه هزار نفر در صورت صدور مجوز نهایی، طی سال جاری برگزار خواهد شد. اولین آزمون استخدامی ویژه معلولان در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ برگزار شد و حدود ۱۱ هزار نفر در این آزمون استخدامی ثبت نام کرده بودند.
۹- برگزاری آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف در سال جاری
رئیس شوراهای حل اختلاف کشور از برگزاری آزمون استخدامی این نهاد در سال ۱۴۰۴ خبر داد. به گفته وی، این آزمون در سال جاری برگزار میشود و بیش از ۱۰ هزار نفر در سراسر کشور در آن شرکت خواهند کرد. آزمون شوراهای حل اختلاف به صورت کتبی و شفاهی برگزار خواهد شد و کسب امتیاز ۲۰ از شرایط اصلی پذیرش داوطلبان است.
۱۰- صدور مجوز استخدام ۷۰۰ نیروی جدید در سازمان محیط زیست
انصاری از جذب نیروی انسانی جدید در حوزه محیطزیست خبر داد و گفت: علاوه بر استخدام ۲۰۰ نفر در سال جاری، مجوز جذب ۷۰۰ نفر دیگر نیز در سطح کشور صادر شده است. وی افزود: برای سال آینده نیز جذب حدود ۴۸۰ نفر در دستور کار قرار دارد و اولویت با محیطبانان بومی هر استان خواهد بود.
۱۱- صدور مجوز به کار گیری ۱۰۰۰ مربی مهارتی در سازمان فنی و حرفهای
رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور از برنامه جذب نیروی جدید در این سازمان خبر داد و گفت: اخذ مجوز استخدامی از سازمان امور استخدامی در دستور کار قرار دارد. غلامحسین محمدی افزود: در سال جاری با هدف رفع کمبود مربیان مهارتی، فراخوان همکاری منتشر خواهد شد و در مرحله نخست، بهکارگیری یکهزار مربی عملیاتی میشود.
۱۲- آزمون استخدام فرزندان شهدا و ایثارگران در پاییز برگزار میشود
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرد که آزمون ویژه استخدامی فرزندان شهدا و ایثارگران در پاییز امسال برگزار خواهد شد و اقدامات اجرایی آن رو به پایان است.
سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به تکلیف قانونی دولت در برگزاری آزمون ویژه فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد گفت: «مکاتبات لازم با سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شده و پیشبینی میکنیم این آزمون پاییز برگزار شود.»
نکته:
جزئیات بیشتر درباره زمان و نحوه برگزاری آزمونها متعاقباً از سوی مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد. داوطلبان میتوانند از طریق اطلاعیههای رسمی، روند ثبتنام و شرایط شرکت در این آزمونها را پیگیری کنند.
منبع: ایران استخدام
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما