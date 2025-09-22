به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه حرم مطهر امام رضا (ع) میزبان گروهی از نوآموزان کلاساولی بود که در قالب آئینی نمادین، آغاز مسیر یادگیری خود را با عطر معنویت گره زدند. کودکان با لباس فرم مدرسه، گل و پرچم در دست، در کنار خانوادهها وارد رواق کودک شدند و زیر سقف گنبد طلا، طنین شعر و سرود کودکانه فضای صحن را پر کرد.
اجرای برنامههای شاد و آموزشی، سخنرانی کوتاه مسئولان آموزش و پرورش استان و لحظات پر احساس کودکانی که برای نخستین بار از آغوش خانواده فاصله میگرفتند، جلوهای خاص به این مراسم بخشید. در این آئین از دانشآموزان خواسته شد سال تحصیلی را با شور، امید و تکیه بر ارزشهای دینی آغاز کنند.
برنامه «شکوفههای رضوی» که هر ساله با حضور تعداد محدودی از نوآموزان به نمایندگی از دانشآموزان تازهوارد استان برگزار میشود، فرصتی است برای پیوند نخستین گامهای آموزشی کودکان با خاطرهای معنوی از حرم رضوی؛ پیوندی که برگزارکنندگان آن را سرمایهای ماندگار در مسیر رشد علمی و فرهنگی نسل نو میدانند.
نظر شما