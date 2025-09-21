اول مهر قطار شهری مشهد رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود همتیان اظهار کرد: با توجه به بازگشایی مدارس در روز سه شنبه، اول مهرماه، تمام ظرفیت ناوگان مترو به کار گرفته می‌شود تا سفرهایی ایمن، سریع و بدون ازدحام برای دانش‌آموزان و سایر مسافران فراهم شود.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطار شهری شهرداری مشهد بیان کرد: مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده، خدمات‌رسانی در خطوط ۱، ۲ و ۳ متروی مشهد در روز اول مهرماه ۱۴۰۴ به صورت کاملاً رایگان خواهد بود. این تسهیلات ویژه از ساعت ۶:۰۰ صبح آغاز و تا ساعت ۲۲:۰۰ شب ادامه خواهد داشت.

وی افزود: برای ایجاد محیطی خوشایند، عملیات نظافت کامل داخل قطارها، سکوها و سالن‌های ایستگاه‌ها پیش از آغاز مهر انجام شده و گروه‌های خدماتی در طول روز فعالیت خود را ادامه می‌دهند. هدف از این اقدام، فراهم‌کردن فضایی پاکیزه و منظم برای استفاده دانش‌آموزان و سایر مسافران است.

همتیان گفت: فضای ایستگاه‌ها و قطارها در روز اول مهر با اجرای برنامه‌های فرهنگی از طریق مانیتورهای مستقر در ایستگاه‌ها همراه خواهد بود. این برنامه‌ها از لحظه آغاز سرویس‌دهی یعنی ۶:۰۰ صبح تا پایان روز ادامه می‌یابد.



مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطار شهری شهرداری مشهد افزود: بر اساس این طرح، هماهنگی کامل میان بخش‌های فنی، ناوگان و خدماتی برقرار شده تا در ساعات اوج تردد، فاصله حرکت قطارها کاهش یافته و حجم جابه‌جایی مسافران در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.



وی گفت: این اقدام، با هدف حمایت از حرکت فرهنگی «مدرسه‌محوری» و تشویق خانواده‌ها به استفاده از حمل‌ونقل عمومی در نخستین روز سال تحصیلی، به‌طور ویژه اجرا می‌شود.

همتیان اظهار کرد: شهروندان می‌توانند در روز سه شنبه اول مهرماه، بدون پرداخت هزینه بلیت در هر سه خط فعال متروی مشهد شامل خط ۱ (فرودگاه – وکیل‌آباد)، خط ۲ (طبرسی شمالی – شهید فکوری) و خط ۳ (شهدا- پایانه مسافربری امام رضا علیه السلام) تردد کنند. این خدمات همزمان با ساعت ۶:۰۰ آغاز سرویس‌دهی روزانه مترو و تا ساعت ۲۲:۰۰ شب برقرار است.