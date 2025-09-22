به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد صفر نژاد صبح دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش که با حضور اعضای این شورا در محل سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش برگزار شد، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی و همزمانی آن با هفته دفاع مقدس اظهار کرد: استفاده از ظرفیت تمامی نهادها از جمله نیروی انتظامی، روحانیون، خیرین و گروه‌های جهادی برای ارتقای سطح آموزش، بهبود فضای مدارس و کاهش آسیب‌های اجتماعی ضروری است.

فرماندار بردسکن گفت: آموزش و پرورش باید در یک جلسه مشترک، مسائل مهم را به اطلاع نیروهای انتظامی برساند تا تعاملات افزایش یابد و از این طریق آموزش‌های لازم به نوجوانان و جوانان در سطح مدارس ارائه شود.

وی ادامه داد: باید از ظرفیت روحانیون در حوزه فرهنگی و تبلیغی استفاده شود، متأسفانه برخی از روحانیونی که جذب آموزش و پرورش شده‌اند لباس روحانیت را کنار گذاشته‌اند این در حالی است که حضور فعال آنان می‌تواند تأثیر فرهنگی مهمی داشته باشد.

صفرنژاد با اشاره به مشکلات ترافیکی در اطراف مدارس گفت: خط‌کشی‌ها، سرعت‌گیرها و سایر مسائل ترافیکی باید هرچه سریع‌تر توسط شهرداری و با پیگیری آموزش و پرورش رفع شود.

فرماندار بردسکن با هشدار نسبت به آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان اظهار داشت: ضروری است چندین روان‌شناس به مدارس اعزام شوند تا دانش‌آموزان توجیه شوند و از گرایش به آسیب‌ها جلوگیری شود چرا که متأسفانه اغلب موارد اقدام به خودکشی در شهرستان در رده سنی ۱۲ تا ۱۶ سال، یعنی دانش‌آموزان، اتفاق می‌افتد که نیازمند توجه جدی است.

وی گفت: در شهرستان زمین‌های آموزشی جهت دارالقرآن در اختیار داریم که باید از این ظرفیت‌ها استفاده شود تا فرهنگ قرآنی در میان دانش‌آموزان نهادینه شود.

صفرنژاد افزود: همه نهادها از جمله ستاد نمازجمعه و سایر دستگاه‌ها باید در حوزه آموزش و پرورش سهیم باشند، پویش مردمی «با هم بسازیم، خشت به خشت» باید گسترش یابد و خیرین در ساخت و بهسازی مدارس مشارکت داشته باشند.

فرماندار بردسکن با بیان اینکه برخی فضاهای آموزشی موجود در شأن دانش‌آموزان نیست، گفت: از خیرین که برای مدرسه‌سازی پیش‌قدم شده‌اند، تشکر می‌کنم، فرهنگ مشارکت در کارهای آموزشی و فرهنگی باید نهادینه شود و هم‌اکنون برنامه‌هایی برای تجاری‌سازی برخی زمین‌های آموزشی در شهر آغاز شده است تا منابع حاصل از آن صرف توسعه مدارس شود.