برگزاری جشن شکوفه ها در ۵۵ دبستان خلیل آباد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن شکوفه‌ها در خلیل‌آباد با حضور فرماندار، بخشداران و اعضای شورای اداری برگزار شد و دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی سال تحصیلی خود را با اجرای برنامه‌های فرهنگی و شادمانه آغاز کردند.

حسن صداقتی، مدیر آموزش و پرورش خلیل‌آباد در این مراسم با اشاره به میزبانی بیش از ۱۱ هزار دانش‌آموز در ۱۰۰ آموزشگاه شهرستان، اظهار کرد: آموزش و پرورش با تمام توان خود تلاش کرده است سال تحصیلی جدید را با برنامه‌های فرهنگی و معنوی، پر خیر و برکت آغاز کند.

مدیر آموزش و پرورش خلیل‌آباد ضمن ستودن حضور پرشور دانش‌آموزان در مراسم زنگ شکوفه‌ها، اظهار امیدواری کرد: سال پیش رو سالی سرشار از شکوفایی علم و معرفت و دستیابی به دانایی‌های لازم برای دانش‌آموزان باشد.

وی همچنین تأکید کرد: بر اساس سند تحول بنیادین، خروجی نظام تعلیم و تربیت باید شهروندی متعهد و متدین باشد و تلاش ما در این مسیر ادامه خواهد داشت.