طرح جامع آب خام در تهران تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به طی مراحل پایانی تدوین طرح جامع آب خام، اظهار کرد: این طرح در چند سال گذشته پیگیری شده و در حال حاضر بررسی این موضوع که توسط سازمان بوستان‌ها و مشاورین آب در کمیته محیط زیست به اتمام رسیده و در اختیار معاونت خدمات شهری و برنامه‌ریزی شهراری قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این طرح در روزهای پیش رو به شورای شهر تهران ارسال می‌شود، خاطرنشان کرد: به محض اینکه طرح به شورا برسد، آن را بررسی خواهیم کرد و سپس در صحن شورا مطرح خواهد شد.

پیرهادی همچنین تصریح کرد: این طرح یک سند جامع است که برای اولین بار در مدیریت شهری تدوین می‌شود و پس از تصویب باید به مراکز دیگر نیز ارسال شود تا در جریان این سند جامع قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه قاعدتاً شهرداری هر سال باید در خصوص پایش این طرح جامع اقداماتی را انجام دهد، گفت: ما بر اساس این طرح بودجه مناسبی را برای موضوع آب خواهیم دید؛ البته در چند سال گذشته بودجه در حوزه آب ده‌ها برابر افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه بر اساس پیش‌بینی‌هایی که در حوزه خشکسالی داشتیم بودجه آب، انتقال آب و آبرسانی را به شدت افزایش دادیم، یادآور شد: این یکی از موضوعاتی‌ست که باعث شد امسال ما به نسبت بحرانی که در حوزه آب وجود داشت مشکلات کمتری را در فضای سبز شهر تهران شاهد باشیم.

پیرهادی با بیان اینکه برنامه‌ای که داریم این است که ظرف چند سال آینده شهرداری تهران بیشترین بهره‌برداری را از پساب داشته باشد، خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی صورت گرفته، آینده فضای سبز شهر تهران آینده خوبی خواهد بود.

وی در رابطه با همکاری آبفا با شهرداری تهران برای انتقال پساب برای آبیاری فضای سبز، گفت: با پیگیری‌هایی که انجام شده آبفا اخیراً همکاری‌های خوبی را آغاز کرده است؛ البته توقع نیز همین بود که همه دستگاه‌ها و نهادها نسبت به فضای سبز نگاه دلسوزانه‌ای داشته باشند، چراکه فضای سبز مختص یک بخش از کشور نیست و قاعدتاً همه باید در راستای نگهداشت آن تلاش کنند. امیدواریم با همکاری که در آینده خواهد داشت، فضای سبز شهر تهران شرایط بهتری را تجربه کند.