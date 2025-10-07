طرح جامع فضای سبز شهر تهران نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ناصریسرای مدیرکل برنامهریزی و سرمایه انسانی معاونت خدمات شهری شهرداری تهران با تاکید بر تلاشهای گسترده صورت گرفته در طرح جامع فضای سبز شهر تهران گفت : تدوین طرح جامع فضای سبز شهر تهران حاصل همکاری و همافزایی مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران، سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و مجموعه مدیران و کارشناسان تخصصی حوزه خدمات شهری است. این طرح با نگاهی جامع و آیندهنگرانه به دنبال ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار در عرصه محیط زیست شهری است.
وی به برگزاری نشست علمی و تخصصی برای بررسی ابعاد مختلف این طرح پرداخت و گفت: این نشست روز شنبه هفته جاری با موضوع تبادل نظر و همافزایی فکری نخبگان در خصوص طرح جامع فضای سبز شهر تهران با مدل مسئلهمحور برگزار گردید. در این جلسه جمعی از اساتید برجسته، نخبگان و متخصصان حوزه فضای سبز و محیط زیست از دانشگاههای معتبر کشور همچون دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی، علم و صنعت و… حضور داشته و طرح مذکور را مورد نقد و بررسی قرار می دادند.
مدیرکل برنامهریزی و سرمایه انسانی معاونت خدمات شهری شهرداری تهران در پایان تصریح کرد: ورود جامعه علمی، نخبگان و متخصصان در کنار نهادهای اجرایی و مدیریتی میتواند مسیر اجرای دقیقتر، علمیتر و کارآمدتر این طرح را فراهم کند.
