به گزارش خبرگزاری مهر، ‌مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در کمیسیون بررسی طرح بازچرخانی آب و مدیریت پایدار منابع آب غیر شرب شهر تهران که با هم اندیشی جمعی از جامعه علمی کشور برگزار شد، اظهار کرد: این طرح حاصل بیش از صد جلسه کارشناسی و جمع‌آوری داده‌های مناطق ۲۲ گانه شهر تهران است.

پیرهادی تاکید کرد: این طرح با پیگیری ویژه رییس شورای شهر، شهردار تهران، معاون خدمات شهری و دیگر اعضای مدیریت شهری به مرحله اجرا رسیده و به عنوان سندی برای مدیریت یکپارچه منابع آب غیر شرب در تهران در دسترس قرار خواهد گرفت .

وی با بیان اینکه تلاش شده همزمان با انجام مطالعات لازم برای به اجرا درآمدن این طرح، اقدامات اجرایی آن نیز به انجام برسد، خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات می‌‍توان به ساخت مخازن، احداث تصفیه‌خانه‌ها و اجرای لوله‌گذاری‌ها می توان اشاره کرد.

پیرهادی در ادامه یادآور شد: ممکن است در روند تدوین این سند کاستی‌هایی وجود داشته باشد اما شورای شهر تهران به دنبال تکمیل و اصلاح مداوم آن است و از ظرفیت استادان دانشگاه و کارشناسان برای جامع‌تر شدن طرح استفاده خواهد کرد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: از سال ۱۴۰۰ میزان ذخیره آب غیر شرب تهران از ۷ میلیون مترمکعب به ۵۶ میلیون مترمکعب افزایش یافته که این آمار رشد هشت برابری را نشان می‌دهد.

پیرهادی تاکید کرد: این پیشرفت در شرایطی رقم خورده که در سال‌های گذشته شاهد کوتاهی‌هایی در مدیریت منابع آب بوده‌ایم و در این دوره مدیریت شورا و شهرداری درصدد جبران آن برآمدیم تا با تلاش مضاعف این عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم.

وی همچنین با قدردانی از حمایت‌های رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: نگاه واقع بینانه مهندس چمران باعث شد این سند مسیر درست را طی کند و به موقع به سرانجام برسد و منابع مالی لازم نیز برای اجرای آن تامین شود.

پیرهادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تعامل دستگاه‌ها گفت: با پیگیری معاون خدمات شهری شهرداری، تفاهم‌نامه مهمی میان شهردار تهران و وزیر نیرو به امضا رسیده که گام مؤثری در بهبود همکاری‌ها و اجرای پروژه‌های مرتبط با مدیریت آب در پایتخت خواهد بود.

به گفته وی، اجرای این تفاهم‌نامه فضای همکاری‌ها را بهبود بخشیده و امکان هماهنگی بیشتر میان شهرداری و مجموعه آب و فاضلاب را برای پیشبرد طرح‌های مرتبط با تأمین و مدیریت منابع آب فراهم کرده است.

در این جلسه رئیس شورای شهر تهران، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر، معاون خدمات شهری شهرداری تهران و ۴ شهردار با سابقه فعالیت در حوزه خدمات شهری و انتقال آب و پساب حضور داشتند و تجربیات میدانی خود را برای تکمیل سند ارائه دادند.