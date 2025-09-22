به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منادی در برنامه تلویزیونی «کشیک سلامت» در مورد دانشگاههای غیرانتفاعی پزشکی گفت: من شخصاً با وزیر بهداشت مذاکره کردم تا به اساتید خود وزارت بهداشت که امین هستند، بازنشست شدند و میتوانند از بیمارستانهای مجهز بخش خصوصی استفاده کنند، اجازه دهند در داخل کشور با اخذ هزینه تمامشده آموزش پزشکی، مجری رشتههای پزشکی باشند.
وی اظهار کرد: دکتر ظفرقندی با این موضوع موافقت کردهاند و مقدمات این کار شروع شده است تا به زودی در بخش غیر دولتی نیز رشتههای پزشکی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۴۰ درصد از آموزش پزشکی کشور توسط بخش خصوصی (دانشگاه آزاد) ارائه میشود. استانداردها و اعتباربخشی از سوی وزارت بهداشت برای تاسیس دانشکدههای پزشکی صورت میگیرد. در بخش خصوصی هم ما افرادی داریم که هم اساتید و هم بیمارستانهای خصوصی در اختیار دارند و هم فضای آموزشی دارند.
به گزارش مهر؛ در روزهای گذشته محمدرضا ظفرقندی؛ وزیر بهداشت در مورد ایده ایجاد دانشگاههای غیرانتفاعی برای پذیرش دانشجوی پزشکی به خبرنگار مهر گفته بود: هر بخشی که قصد دارد تربیت دانشجو انجام دهد باید مدارک، مستندات و زیرساختها را به وزارت بهداشت ارائه کند. وزارت بهداشت نیز دقیق و با سختگیری این مدارک را باید ارزیابی کند؛ چون آموزش پزشکی با جان مردم در ارتباط است.
وی در پاسخ به اینکه آیا در نهایت این امکان وجود دارد یا خیر؟ افزود: خیر فعلاً این امکان وجود ندارد و تاکنون هیچ پیشنهادی در این زمینه به ما ارائه نشده است.
