از کاهش پذیرش دانشجو در دانشگاه تهران تا طرح دانشگاه غیرانتفاعی پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، روزهای پایانی شهریور ماه و در آستانه سال تحصیلی جدید آموزش عالی شاهد اخبار و تصمیمگیریهای مهمی بود که بر سیاستهای کلان دانشگاهها و همچنین بر زندگی روزمره دانشجویان اثرگذار است. از کاهش سهمیه پذیرش در دانشگاه تهران و تمرکز بر کیفیت آموزشی، اعلام نرخ جدید غذا و خوابگاه و واکنش وزارت بهداشت نسبت به طرح دانشگاه غیرانتفاعی پزشکی، اولویتها و چالشهای نظام آموزش عالی کشور از جمله این اخبار در هفته جاری بودند.
در نوشتار زیر مهمترین اخبار این هفته را مرور میکنیم.
کاهش سهمیه پذیرش دانشجو در دانشگاه تهران
محمدحسین امید؛ رئیس دانشگاه تهران از توقف توسعه کمی دانشگاه و تمرکز بر توسعه کیفی خبر داد و گفت: من اولین کاری که بعد از اینکه متوجه مشکلات رفاهی انجام دادم این بود که برای نیمسال مهرماه نزدیک به ۵۰۰ نفر سهمیه پذیرش دانشجوی دانشگاه را کم کردم. این اقدام برای من دردسرهای زیادی داشت و از وزارت علوم و سازمان سنجش با من تماس گرفتند که این اقدام موجب اعتراض میشود.
رئیس دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: افرادی که اعتراض میکنند، امکانات و خوابگاه در اختیار ما قرار دهند تا دانشجو بگیریم. از این به بعد ما به اندازهای که میتوانیم کلاس، آزمایشگاه، پول برای پایاننامه، خوابگاه و غذا ارائه دهیم، دانشجو میگیریم.
جدول نرخ اجارهبهای خوابگاه و دستورالعمل جدید اخذ اجارهبها ابلاغ شد
سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در نامهای به رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم تحقیقات و فناوری، پردیسها، مجتمعهای آموزشی وابسته، رؤسای پژوهشگاهها، رؤسای دانشگاهها و مراکز وابسته به وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی و رئیس دانشگاه ملی مهارت، نرخ اجاره بها و دستورالعمل جدید برای خوابگاهها را ابلاغ کرد.
نرخ غذای دانشجویی برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اعلام شد
سهم دانشجو از تأمین هزینه غذا در طی سنوات عادی مجاز تحصیل (کاردانی چهار نیمسال، کارشناسی هشت نیمسال، کارشناسی ارشد چهار نیمسال، دکترای حرفهای و دکترای مستقیم دوازده نیمسال، دکترای تخصصی ناپیوسته و دکترای دستیاری هشت نیمسال، دکترای پیوسته شانزده نیمسال و پسادکتری برای هر دوره دو نیمسال) به تفکیک قیمت غذای پرهزینه، متوسط هزینه و کم هزینه به ترتیب ۲۲،۰۰۰ تومان ۱۷،۰۰۰ تومان و ۱۱،۰۰۰ تومان تعیین شد.
در این راستا؛ شورای صنفی دانشجویان دانشگاههای کشور در نامهای به حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، نگرانی خود را از افزایش بهای خوابگاه و غذای دانشجویی و وضعیت دستمزد همیاران دانشجویی اعلام کردند.
در این نامه تأکید شده است که افزایش هزینهها بدون در نظر گرفتن توان مالی دانشجویان میتواند منجر به فشار اقتصادی، مشکلات روانی و کاهش کیفیت تحصیل شود.
مصوبه افزایش ظرفیت را مانند سرباز مجروح در حال خونریزی اجرا کردیم
مشاور عالی وزیر بهداشت ضمن تشریح چگونگی اجرای مصوبه افزایش ظرفیت گفت: ما مصوبه شورا را مانند سرباز مجروحی که در حال خونریزی باید برای فتح سنگر بعدی اقدام کند، اجرا کردیم.
مشاور عالی وزیر بهداشت یادآور شد: در مصوبه سال ۱۴۰۳ تصریح شده که با توجه به تحقق اهداف این مصوبات بیشتر از اهداف تعیین شده، باقیمانده ظرفیت مذکور تا سال ۱۴۰۴ تکمیل می گردد و از سال ۱۴۰۵ برای مدت سه سال متوالی ثابت خواهد بود. یعنی سال ۱۴۰۵ باید حدود ۱۶ هزار داوطلب کنکور در رشته پزشکی عمومی پذیرش شوند. یعنی سال ۱۴۰۵ حدود ۲ هزار داوطلب بیشتر از امسال باید پذیرش شوند.
جعفریان خاطرنشان کرد: در طی این سالها ۳ هزار نفر اضافه پذیرش شدند که با ۲۲۵۰ دانشجوی خارجی مجموعا ۵۲۵۰ نفر مازاد نیز پذیرش شده اند. این ۵۲۵۰ نفر را از ۱۶ هزار نفر کم کردیم که حدود ۱۱ هزار نفر شد و به اعضای شورا از جمله آقای خسروپناه هم گفته بودیم که تصمیم داریم این کار را انجام دهیم ولی به محض انتشار در دفترچه داوطلبان، همه از جمله مجلس معترض شده اند که چرا ظرفیت ها را کاهش دادید!
شروع سال تحصیلی دانشگاه شریف ۳ هفته به تعویق افتاد
با تصمیم شورای دانشگاه صنعتی شریف، شروع سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ برای تمامی مقاطع و دورهها به مدت سه هفته به تعویق افتاد.
با این حساب، کلاسهای سال تحصیلی بعد، از شنبه ۱۹ مهر ماه شروع میشود
دانشگاههایی که در ۵ سال گذشته رکورد افت و صعود را زدهاند
بررسی روند ۵ سال اخیر ۶ دانشگاه ایرانی حاضر در رتبهبندی شانگهای ۲۰۲۵ نشان میدهد که دانشگاه صنعتی شریف با ۳۰۰ پله افت، رکورددار کاهش رتبه است و دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز تنها دانشگاهی است که توانسته رتبه خود را بهبود بخشد.
در رتبهبندی کیو اس نیز دانشگاه شهید بهشتی با ۲۵۹ پله صعود رکورددار ارتقای رتبه است و دانشگاه صنعتی اصفهان با ۸۲ پله کاهش، بیشترین افت رتبه را داشته است.
در بین ۱۰ دانشگاه اول فهرست ۸۱ دانشگاه ایرانی حاضر در رتبهبندی تایمز، دانشگاههای امیرکبیر و علم و صنعت با ۱۵۰ پله صعود بیشترین صعود و دانشگاه علوم پزشکی بابل با ۲۰۰ پله افت، بیشترین روند نزولی را داشتهاند.
دستیار رسانهای وزیر و مدیر روابط عمومی وزارت علوم منصوب شد
حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور حکمی محمدعلی دادگسترنیا را به عنوان دستیار رسانهای وزیر و مدیر روابط عمومی وزارت علوم منصوب کرد.
واکنش وزیر بهداشت به طرح دانشگاه غیرانتفاعی پزشکی
در روزهای اخیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصاحبهای عنوان کرده که برخی پیشنهاد ایجاد دانشگاه غیرانتفاعی برای پزشکی را مطرح کردهاند. در همین راستا محمدرضا ظفرقندی در حاشیه اختتامیه هفدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در مورد ایده ایجاد دانشگاههای غیرانتفاعی برای پذیرش دانشجوی پزشکی گفت: هر بخشی که قصد دارد تربیت دانشجو انجام دهد باید مدارک، مستندات و زیرساختها را به وزارت بهداشت ارائه کند. وزارت بهداشت نیز دقیق و با سختگیری این مدارک را باید ارزیابی کند؛ چون آموزش پزشکی با جان مردم در ارتباط است.
وی در پاسخ به اینکه آیا در نهایت این امکان وجود دارد یا خیر؟ گفت: خیر فعلاً این امکان وجود ندارد و تا کنون هیچ پیشنهادی در این زمینه به ما ارائه نشده است.
نظر شما