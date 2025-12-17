مجوزی برای آموزش پزشکی و داروسازی خصوصی صادر نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفریان مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت در گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد: در این دوره هیچ مجوزی برای آموزش خصوصی در بخش پزشکی صادر نشده و ما دانشکده خصوصی پزشکی یا داروسازی نخواهیم داشت.

وی در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه پیش تر اعلام کرده بودید اگر چنین اتفاقی بیفتد، استعفا می‌دهم، اما به نظر می‌رسد این روند در حال وقوع است، گفت: به من توصیه شده که زیاد در مورد استعفا صحبت نکنم، اما واقعیت این است که در این دوره هیچ مجوزی برای بیمارستان خصوصی یا آموزش پزشکی خصوصی صادر نشده است. دلیل این موضوع این است که سیاست وزارت بهداشت، به‌خصوص در دوره دکتر ظفرقندی، به تأسیس دانشکده خصوصی پزشکی و داروسازی اولویت نمی‌دهد و ضرورت هم ندارد.

مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت ادامه داد: از نظر اقتصادی، تأسیس دانشکده پزشکی خصوصی با مبانی اقتصادی ما جور در نمی‌آید. واقعیت این است که بخش خصوصی با انگیزه سرمایه‌گذاری و سود وارد این کار می شود ولی این موضوع به نفع آموزش پزشکی و مردم نیست.

جعفریان خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم با شرایط آمریکا مقایسه کنیم، بخش دولتی تقریباً در آنجا وجود ندارد و همه چیز خصوصی اداره می‌شود. اما این مکانیزم در کشور ما قابل مقایسه نیست؛ در آمریکا، کلینیک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی هستند و سود آن‌ها برای خودشان نیست، بلکه صرف توسعه خدمات می‌شود. در کشور ما چنین چیزی (دانشکده خصوصی پزشکی یا داروسازی) مطرح و فعلاً در دستور کار نیست.