  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۶

مجوزی برای آموزش پزشکی و داروسازی خصوصی صادر نشده است

مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت گفت: در این دوره هیچ مجوزی برای آموزش خصوصی در بخش پزشکی صادر نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفریان مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت در گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد: در این دوره هیچ مجوزی برای آموزش خصوصی در بخش پزشکی صادر نشده و ما دانشکده خصوصی پزشکی یا داروسازی نخواهیم داشت.

وی در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه پیش تر اعلام کرده بودید اگر چنین اتفاقی بیفتد، استعفا می‌دهم، اما به نظر می‌رسد این روند در حال وقوع است، گفت: به من توصیه شده که زیاد در مورد استعفا صحبت نکنم، اما واقعیت این است که در این دوره هیچ مجوزی برای بیمارستان خصوصی یا آموزش پزشکی خصوصی صادر نشده است. دلیل این موضوع این است که سیاست وزارت بهداشت، به‌خصوص در دوره دکتر ظفرقندی، به تأسیس دانشکده خصوصی پزشکی و داروسازی اولویت نمی‌دهد و ضرورت هم ندارد.

مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت ادامه داد: از نظر اقتصادی، تأسیس دانشکده پزشکی خصوصی با مبانی اقتصادی ما جور در نمی‌آید. واقعیت این است که بخش خصوصی با انگیزه سرمایه‌گذاری و سود وارد این کار می شود ولی این موضوع به نفع آموزش پزشکی و مردم نیست.

جعفریان خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم با شرایط آمریکا مقایسه کنیم، بخش دولتی تقریباً در آنجا وجود ندارد و همه چیز خصوصی اداره می‌شود. اما این مکانیزم در کشور ما قابل مقایسه نیست؛ در آمریکا، کلینیک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی هستند و سود آن‌ها برای خودشان نیست، بلکه صرف توسعه خدمات می‌شود. در کشور ما چنین چیزی (دانشکده خصوصی پزشکی یا داروسازی) مطرح و فعلاً در دستور کار نیست.

مهتاب چابوک

    • نسیم IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      6 7
      پاسخ
      آموزش خصوصی یعنی مرگ مردم فقیر
    • امید IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      9 1
      پاسخ
      با سلام لزوم تأسیس دانشگاه‌های غیرانتفاعی علوم پزشکی با توجه به کمبود نیروی متخصص در حوزه‌های پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دندانپزشکی، ایجاد دانشگاه‌های غیرانتفاعی در این رشته‌ها ضرورتی انکارناپذیر است. این اقدام علاوه بر افزایش ظرفیت آموزش و تربیت نیروهای کارآمد، موجب کاهش فشار بر دانشگاه‌های دولتی و ارتقای عدالت آموزشی خواهد شد. نظارت دقیق وزارت بهداشت نیز می‌تواند کیفیت علمی این مراکز را تضمین کند و در نهایت به بهبود نظام سلامت کشور بینجامد.
    • IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      8 2
      پاسخ
      از یک طرف میگن به دلیل کمبود فضای آموزشی ظرفیت پذیرش پزشکی رو افزایش نمی‌دهیم حالا هم که بخش خصوصی وارد شده تا فضای آموزشی بسازه میگن از دستور کار خارج شده و استعفا می‌دهیم !!!
    • طاها IR ۰۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      8 1
      پاسخ
      بازم همون بهانه های الکی. آموزش پزشکی رو بدین وزارت علوم تا بساط این تعارض منافع پزشکان جمع بشه

