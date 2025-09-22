۱۲۰ کیلو مواد مخدر در اندیمشک کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی بیان کرد: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه یک نفر سوداگر مرگ قصد انتقال مواد مخدر به استان را دارد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر اندیمشک قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با همکاری اطلاعاتی مأموران رده همنام در استان، متهم مورد نظر را با یک دستگاه خودروی وانت مزدا شناسایی و در ورودی شهرستان اندیمشک آن را متوقف کردند.

سردار میرفیضی در ادامه بیان کرد: مأموران پلیس در بازرسی از خودروی توقیفی مقدار ۱۲۰ کیلو و ۳۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طور ماهرانه‌ای در خودرو جاسازی شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان در پایان خاطر نشان کرد: این سوداگر مرگ پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.