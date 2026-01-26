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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

۱۵۰ کیلو مواد مخدر در رامهرمز کشف شد

۱۵۰ کیلو مواد مخدر در رامهرمز کشف شد

اهواز - فرمانده انتظامی استان خوزستان از دستگیری یک قاچاقچی مواد مخدر و کشف ۱۵۰ کیلوگرم تریاک در شهرستان رامهرمز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر این که یک نفر سوداگر مرگ قصد انتقال مواد مخدر از استان های جنوبی کشور به خوزستان را دارد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان رامهرمز با همکاری خوب اطلاعاتی خودرو حامل مواد مخدر را در محور مواصلاتی رامهرمز و بهبهان شناسایی پس از هماهنگی با مرجع قضایی و تعقیب و مراقبت خودرو موصوف را در منطقه سلطان آباد رامهرمز متوقف و متهم را دستگیر کردند.

سردار میرفیضی در ادامه بیان داشت: ماموران پلیس در بازرسی از خودروی توقیفی مقدار ۱۵۰ کیلو گرم مواد مخدر(۱۵ بسته ۱۰ کیلویی) از نوع تریاک که به طور ماهرانه ای در خودرو جاسازی شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان در پایان خاطر نشان کرد: این سوداگر مرگ پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6732137

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