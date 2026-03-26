۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

هدف قرارگرفتن سوله اداره فنی و حرفه‌ای «چگنی» با پرتابه دشمن

خرم‌آباد - معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان از هدف قرارگرفتن سوله اداره فنی و حرفه‌ای «چگنی» با پرتابه دشمن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی صبح امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: بامداد امروز پنجشنبه سوله اداره فنی حرفه‌ای شهرستان چگنی توسط پرتابه رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار گرفت.

وی ادامه داد: خوشبختانه این حمله تلفات جانی نداشت.

