به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بهره گیری از هوش مصنوعی در مأموریتهای پلیس به ریاست سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور برگزاری شد.
سردار رضایی، در جمع بندی جلسه با تاکید بر اینکه باید با فراهم سازی زیرساختهای لازم برای اجرای طرحها، ابتکارات و نوآوریها و نیز رفع موانع اقدام کنیم، گفت: لحاظ پدافند غیرعامل و دیگر ملاحظات مربوطه بایستی مدنظر قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از مؤلفههای اساسی در پدافند غیرعامل رعایت پراکندگی است، عنوان کرد: این مؤلفه زمانی اهمیت خود را نشان میدهد که با بروز مشکل نواحی گستردهای درگیر آن نمیشوند و تسهیل گر مدیریت بحران است.
جانشین فرمانده کل انتظامی با اشاره به اینکه طرح بهره گیری از هوش مصنوعی در مأموریتهای پلیس در راستای ارتقا خدمات دهی به شهروندان و کاهش هزینههای مادی، جانی و ملی است، گفت: بر اساس تدابیر باید با تشکیل کارگروههای تخصصی این امر استمرار یابد.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: اطلاع رسانی و اطلاع یابی هدفمند و مؤثر از رویدادها میتواند در حوزه استفاده از هوش مصنوعی بسیار مؤثر باشد چراکه هوش مصنوعی میتواند همچون اهرمی برای بهبود عملکرد پلیس محسوب شود.
سردار رضایی با بیان اینکه بایستی از ظرفیتهای درون و برون سازمانی در حوزه هوش مصنوعی استفاده شود، افزود: بررسی و شناسایی نیازمندیها، دغدغهها و چالشها اولین گام برای بهره مندی از هوش مصنوعی و سرعتی بخشی برای رسیدن به اهداف است.
